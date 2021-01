UNE

rsenal a remporté trois victoires consécutives en écartant West Brom avec une victoire éclatante.

Voici comment Simon Collings a évalué les joueurs d’Arsenal à The Hawthorns …

Une nuit facile pour l’Allemand, qui avait très peu à faire. Sera néanmoins heureux d’avoir gardé une autre feuille vierge malgré tout.

Un match assez solide de l’Espagnol, qui s’est bien associé à Bukayo Saka. Décollé au début de la seconde période.

Bonne nuit pour le défenseur central, qui profite d’une belle forme. Semble avoir une solide compréhension avec Pablo Mari.

Du solide de l’Espagnol, qui s’épanouit en l’absence de Gabriel. Il semble avoir mis ses problèmes de blessures derrière lui.

(POOL / . via .)

A marqué un but brillant – avec son mauvais pied – et réalisé une excellente performance. C’était excellent et a causé beaucoup de problèmes à la défense de West Brom.

Entré pour Mohamed Elneny et justifié sa sélection. J’ai toujours cherché à faire avancer le ballon et à ouvrir West Brom.

Propre et bien rangé du milieu de terrain, qui ne s’est pas vraiment trompé. A rebondi depuis son carton rouge contre Burnley le mois dernier.

Encore une brillante performance de l’adolescent. Terrorisé son arrière latéral, en particulier en première mi-temps, et a également marqué un but.

(POOL / . via .)

Une belle performance du joueur de 20 ans, qui a inscrit le deuxième but d’Arsenal. Est en train de dire que son cas est un progrès régulier.

Pierre-Emerick Aubameyang 6

Pas actuellement le joueur qu’il était la saison dernière. Surplombé par les autres attaquants et raté une bonne occasion aussi.

Le Français est transformé du joueur qu’il était plus tôt cette saison et a l’air beaucoup plus heureux. A trouvé le filet deux fois pour marquer cinq buts lors de ses quatre derniers matchs.

(POOL / . via .)

Ainsley Maitland-Niles (Bellerin 54 ‘) 6

Entré pour Bellerin et inséré de manière transparente. J’espère commencer contre Newcastle en FA Cup la semaine prochaine.

Je suis retourné sur le banc et a continué pendant les 20 dernières minutes. Je n’ai pas eu beaucoup de temps pour avoir un impact.

Joe Willock (Smith Rowe 77 ‘) N / A

Sous-marins non utilisés: Runarsson, Luiz, Pepe, Elneny, Nketiah et Martinelli.

Ce week-end, obtenez un pari gratuit de 10 £ avec Betfair, lorsque vous pariez 10 £ sur un même jeu multi sur la Premier League.

Conditions: 10 £ minimum sur le même jeu Pari multiple sur n’importe quel match EPL ce vendredi-dimanche. Pari gratuit valable 72 heures, attribué au règlement du pari. Exclut les paris encaissés. Les conditions générales s’appliquent.