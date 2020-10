T

son match avec Dundalk a toujours semblé être une opportunité pour les attaquants d’Arsenal de présenter leur cas pendant plus de minutes, mais peu ont prédit que ce serait Joe Willock qui ferait le plus fort.

Le milieu de terrain était le choix des attaquants des Gunners jeudi soir, terminant avec un but et une passe, alors qu’ils se dirigeaient vers une victoire confortable de 3-0 sur leurs adversaires irlandais.

Dans la préparation de ce match, le manager de Dundalk, Filippo Giovagnoli, a déclaré que ce match était comme un boxeur super léger qui devenait un poids lourd. Et c’était certainement le cas car Arsenal avait à peine un gant posé sur eux toute la nuit.

Pendant 42 minutes, Dundalk a tenu bon, gardant Arsenal à distance, mais quand Eddie Nketiah a ouvert le score avec un tap-in depuis un coin, les vannes se sont ouvertes.

Dans les 257 secondes qui ont suivi, l’équipe de Mikel Arteta menait 3-0 alors que le premier Willock, puis Nicolas Pepe sont entrés dans l’acte.

Le but de Pepe juste après la mi-temps était le choix du groupe, car il a magnifiquement enroulé le ballon dans le coin supérieur de l’extérieur de la surface, mais c’est Willock qui s’est démarqué en termes de performances.

Le joueur de 21 ans a montré comment il pouvait offrir quelque chose de différent au reste des milieux de terrain centraux d’Arsenal.

Willock a le moteur pour monter et descendre le terrain, et il a surtout la soif d’entrer dans la surface pour soutenir les attaquants d’Arsenal.

Willock était en forme

C’est quelque chose que Dani Ceballos et Granit Xhaka n’offrent pas, et cela fait de Willock une option viable pour l’avenir.

Arteta veut que le fardeau de marquer des buts soit enlevé à ses attaquants et Willock semble avoir le potentiel d’être un joueur qui participe avec huit à 10 buts par saison.

En effet, celui de jeudi soir contre Dundalk était caractéristique de ce qu’il apportait, alors qu’il récoltait le rebond du tir de Pepe dans la surface pour tirer à la maison.

Arteta fait preuve de créativité pour résoudre la crise de l’arrière central

Arteta a trouvé une solution défensive

Arteta a parlé dans la préparation de ce match des problèmes d’Arsenal en défense et sa sélection jeudi soir l’a souligné. L’Espagnol a pensé en dehors des sentiers battus pour résoudre ses problèmes d’arrière central, Xhaka commençant au milieu d’un arrière-trois.

L’international suisse a déjà remplacé à l’arrière, et à vrai dire, il n’avait pas grand-chose à faire face à Dundalk, mais cela a démontré à quel point Arsenal est tendu. S’ils devaient avoir une autre blessure à l’arrière central, ils auraient vraiment de graves problèmes, et c’est peut-être pourquoi Gabriel Magalhaes a passé toute la nuit assis sur le banc enveloppé dans du coton avant le voyage de dimanche à Old Trafford.

En son absence, Arsenal a continué à bricoler et Mohamed Elneny a également passé du temps dans les trois arrière vers la fin du match. Encore une fois, comme Xhaka, il n’avait pas grand-chose à faire, mais Arteta espère qu’il aura bientôt des arrières centraux en forme avant des affectations plus difficiles.

Runarsson profite d’une nuit facile pour ses débuts

Au fur et à mesure des apparitions dans un maillot d’Arsenal, Alex Runarsson n’en aura probablement pas un plus calme que celui-ci. L’international islandais faisait ses débuts pour les Gunners contre Dundalk et il a été à peine testé lors d’une victoire confortable.

En conséquence, il était difficile d’en savoir plus sur les capacités et le potentiel du joueur de 25 ans, mais ce à quoi il a dû faire face jeudi soir, il l’a fait avec facilité. Runarsson a été testé plus tôt par un effort à longue portée et semblait assuré de revendiquer des centres dans les virages.

Le plus intéressant de tous, cependant, était son positionnement lorsque Arsenal était en possession. L’Islandais est connu pour sa capacité au ballon et il semblait certainement désireux de s’impliquer, se tenant souvent à une bonne quinzaine de mètres de sa surface de réparation.

Il y aura sûrement des tests plus difficiles à venir, mais Runarsson a au moins réussi ce premier sans problème.

(3-4-3): Runarsson 6; Mustafi 6 (’61 Ceballos 6), Xhaka 6 (’73 Tierney 6), Kolasinac 6; Cedric 6, Willock 8, Elneny 6, Maitland-Niles 6; Pepe 7 (’61 Willian 6), Nketiah 7 (’73 Balogun 6), Nelson 7.

Homme vedette: Joe Willock. Un but et une aide pour le milieu de terrain, qui avait l’air impressionnant face à une faible opposition.

