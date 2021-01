UNE

rsenal a lancé sa défense de la FA Cup en battant Newcastle United 2-0 en prolongation.

Simon Collings était à l’Emirates Stadium pour faire régner les joueurs …

Avait une soirée de travail tranquille et a ensuite dû faire une brillante sauvegarde quelques instants avant les prolongations. Je l’ai bien géré et a montré pourquoi il avait confiance en Alex Runarsson.

Solide défensivement mais à l’avenir, son jeu manquait de produit final. À quelques reprises, il s’est retrouvé dans de bonnes positions et ses croix n’étaient pas à la hauteur.

De retour sur le côté et a fait une bonne démonstration à son retour. Il avait l’air bien en possession et était calme et posé à l’arrière.

L’Espagnol profite d’un bon parcours sur le côté et tente sa chance à deux mains. Solide dans les airs et fait face à la menace d’Andy Carroll.

Kieran Tierney 8 | Homme d’étoiles

À court de superlatifs pour l’arrière gauche, qui continue de se produire chaque semaine. À l’avenir, il était une telle menace et a aidé le deuxième but.

A travaillé dur au milieu de terrain deux, mais n’a pas semblé aussi efficace que lorsqu’il joue en tant que n ° 10. Il a raté une bonne occasion en seconde période alors qu’il dirigeait large.

Encore une performance soignée et soignée de l’Egyptien. Je ne me suis pas vraiment trompé et je suis resté stable comme jamais au milieu du parc.

Beaucoup d’efforts et quelques moments lumineux, mais vous attendez toujours plus d’un joueur avec son prix. Encore une performance frustrante.

Joué en tant que No10 et sur l’aile gauche – mais n’a tout simplement pas influencé le jeu. On dirait une ombre du joueur qu’il était à Chelsea la saison dernière.

A donné un départ tardif après que Gabriel Martinelli se soit blessé à l’échauffement. Cependant, il n’a pas réussi à tenter sa chance et a été accro au bout d’un peu plus de 50 minutes.

Pierre-Emerick Aubameyang sept

A travaillé sans relâche à nouveau et a finalement obtenu son objectif quelques minutes avant le temps plein. Un gros regain de confiance pour le capitaine.

Emile Smith Rowe (Nelson 56 pi) 8

Hors du banc et a fini par marquer le premier but. La performance était pleine d’énergie et de créativité. Ça a l’air d’un vrai talent.

Granit Xhaka (Willock 66 pi) 7

Cela a fait une vraie différence quand il est venu. Il a cherché à faire avancer le ballon et a été incisif avec ses passes.

Bukayo Saka (Willian 66 ‘) 7

Arsenal l’a beaucoup manqué jusqu’à ce qu’il quitte le banc. Le meilleur joueur offensif de l’équipe et irremplaçable en ce moment.

Alexandre Lacazette (Pepe 105 ‘) 7

En dehors du banc et a joué sa main dans le but gagnant en effleurant le ballon pour que Smith Rowe marque.

Ainsley Maitland-Niles (Cedric 120 ‘) N / A

Subs non utilisés: Runarsson, Chambers, Nketiah.