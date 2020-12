Simon Collings a dirigé la règle sur ceux exposés à l’Emirates Stadium …

Une nuit assez calme pour le gardien de but qui, mis à part le but de Vienne, n’avait pas grand chose à faire. Il espère également jouer contre Dundalk la semaine prochaine.

Un habitué de la Ligue Europa cette saison et a réalisé une solide performance. Avançait quand il pouvait et n’était pas troublé défensivement.

Comme son partenaire Pablo Mari, il n’avait pas grand-chose à faire contre une attaque brutale de Vienne. Je suis parti avec 20 minutes pour que Calum Chambers puisse avoir quelques minutes.

(Arsenal FC via .)

Une première apparition pour l’Espagnol depuis juin et il en a profité. A marqué un but pour compléter une bonne performance.

Fait quelques blocs héroïques hors de la ligne avant que Vienne ne marque son but. Sa première apparition depuis le test positif pour Covid-19 le mois dernier. Un retour décent.

Une chance rare pour lui de jouer au milieu de terrain et il en a profité au maximum. A eu un impact dans les deux cases et mis en place le quatrième but d’Arsenal. Une bonne nuit de travail.

Propre et bien rangé de l’égyptien. A toujours été fiable cette saison et l’était encore ce soir. Terminé une heure avant de partir.

(.)

Le jeune adore la Ligue Europa cette saison et il a encore une fois été impressionnant. Beaucoup de mazy runs et ont également récolté deux passes décisives.

Alexandre Lacazette | Star Man 8

La meilleure performance du Français de la saison. A marqué un brillant effort à longue portée et bien lié le jeu. Pourrait-il commencer contre Tottenham dimanche maintenant?

Encore une bonne nuit pour l’Ivoirien, qui rebondit sur son carton rouge face à Leeds United. Était au cœur des meilleures attaques d’Arsenal.

Comme il semble toujours le faire, le jeune a atteint son objectif. C’était aussi la finition d’un braconnier classique alors qu’il frappait à la maison le rebond de son premier effort.

(REUTERS)

Emile Smith Rowe (Lacazette 63 ‘) 7

Il a poussé pendant plus de minutes toute la saison et il a montré pourquoi en sortant du banc et en marquant le quatrième d’Arsenal.

Dani Ceballos (Elneny 62 ‘) 7

Pas grand-chose à faire pour l’Espagnol comme il est venu avec le match gagné. Quelques petites attentions néanmoins et une certaine habileté pour faire descendre les fans de leurs sièges.

J’ai 30 minutes pour le préparer pour le derby du nord de Londres dimanche. Quelques beaux dribbles et des moments de compétence.

Chambres Calum (Mustafi 69 ‘) 6

Acclamé par les fans lors de sa première apparition en 2020. Un beau jeu pour le remettre en action.

Folarin Balogun (Nketiah 81) 6

A peine eu le temps d’avoir un impact et sera peut-être éviscéré, il n’a pas tardé à briller.

Subs non utilisés: Leno, Tierney, Saka, Holding, Willock, Macey, Azeez

Ce week-end, obtenez un pari gratuit de 10 £ avec Betfair, lorsque vous pariez 10 £ sur un même jeu multi sur la Premier League.

Conditions: 10 £ minimum sur le même jeu Pari multiple sur n’importe quel match EPL du vendredi au dimanche. Pari gratuit valable 72 heures, attribué au règlement du pari. Exclut les paris encaissés. Les conditions générales s’appliquent.