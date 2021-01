James Robson a dirigé la règle sur les joueurs de Chelsea…

Ce serait une surprise s’il terminait le mois toujours à Chelsea, mais ce n’était pas une façon de se mettre dans la vitrine. Vraiment médiocre pour le but de Jordan Clark – mais a refusé à Harry Cornick un égaliseur avec un gros arrêt à 2-1.

Besoin d’une grande performance et c’était tout. Une merveilleuse délivrance du côté droit, y compris une croix pour le second d’Abraham.

Généralement à l’aise, mais l’incapacité de se rapprocher de Cornick a presque coûté Chelsea avec le score à 2-1.

J’aurais pu faire plus pour essayer de bloquer le tir de Clark pour le but de Luton. Dans l’ensemble, il en a probablement fait assez pour garder sa place.

Brillant, énergique et prêt à aller de l’avant. Des performances positives tout autour.

Partie d’un jeune milieu de terrain deux aux côtés de Mount. Son travail discipliné a permis à son partenaire d’exploser.

Capitaine pour la journée et débutant dans un rôle plus renfermé que d’habitude, il était toujours une menace offensive avec ses courses vers l’avant. Un merveilleux centre de première mi-temps méritait quelqu’un à la fin.

Très bien combiné avec James sur la droite – y compris un talon arrière pour mettre en place une seconde moitié de chance. Il a gagné en confiance et en influence alors qu’il commençait à marcher sur le front.

Déployé dans un rôle n ° 10, il a fourni l’aide pour le premier but d’Abraham et a remporté un penalty tardif, qu’il n’a pas réussi à convertir. Chelsea a désespérément besoin de voir plus de menace de but de sa part.

Refusé de près alors qu’il aurait dû faire mieux. Aurait pu avoir une pénalité lorsqu’il était coupé par James Bree dans la surface.

Tammy Abraham 9 | Homme d’étoiles

Un tour du chapeau pour envoyer une déclaration à Lampard selon laquelle il devrait être le point d’attaque de Chelsea. Difficile de contester cela – surtout après avoir démontré la variété des buts de son arsenal.

Callum Hudson-Odoi (Pulisic, 70 ‘) 6

Impact immédiat lors de la mise en place du coup du chapeau d’Abraham.

Kai Havertz (Ziyech, 77 ‘) 4

Peu d’impact après son arrivée.

Olivier Giroud (Abraham, 77 ‘) 4

Défenseurs Harried Luton pour les derniers instants.

Mateo Kavacic (Monture, 84 pi) –

Immédiatement fourni le ballon qui a vu Werner gagner un penalty.