ce n’était pas bouleversé dans l’ouest de Londres dimanche alors que Chelsea battait Morecambe 4-0 pour atteindre le quatrième tour de la FA Cup.

Tellement embarrassé à son poste proche, mais bien récupéré pour empêcher le tir croisé de Phillips de ramper sur la ligne.

A passé la plupart de son temps dans la moitié de terrain de Morecambe et a permis à Ziyech de faire des dégâts en coupant son pied gauche – comme il l’a fait pour le but de Werner juste avant la mi-temps.

En contrôle – comme vous vous en doutez. N’allait jamais être trop testé contre une équipe qui voulait frustrer Chelsea.

J’aurais peut-être pu se reposer après tant de football cette saison – mais c’était un après-midi confortable pour lui.

Les meilleurs moments de Morecambe sont venus de son côté, Phillips a presque ouvert le score. A passé la majorité de son temps à soutenir Hudson-Odoi dans un sens offensif.

Une autre performance qui a mis en valeur ses talents. Contrôle sans effort à la base du milieu de terrain.

Lampard ne veut tout simplement pas le laisser de côté – et il est facile de comprendre pourquoi. Il est de plus en plus le moteur de cette équipe de Chelsea. Une finition de qualité a ouvert le score et apaisé les nerfs.

Besoin désespérément d’un regain de confiance – et cela pourrait être ça. A marqué un, en a fait un autre et voulait constamment le ballon.

Il a montré exactement pourquoi il lui manquait tant quand il était hors de l’équipe. Le joueur le plus direct de l’équipe de Lampard, posant constamment des questions aux défenseurs. J’ai fait deux buts.

Enfin, il a réussi à se remettre sur la feuille de match. C’était un bon appel de la direction de le nommer contre l’opposition de la Ligue 2 pour mettre fin à sa sécheresse.

Il a des pieds magnifiques – et en ce qui concerne Morecambe, c’était une occasion parfaite de le montrer. Un but et une aide renforcent encore son cas pour plus de temps de jeu.

Christian Pulisic (Ziyech, 67 ‘) 6

Une menace à partir du moment où il est venu.

Olivier Giroud (Werner, 67 ‘) 5

A donné à Morecambe encore une autre chose à craindre.

Tammy Abraham (Mont, 74 ‘) 5

Impossible d’ajouter à l’avance de Chelsea.

Tino Anjorin (Hudson-Odoi, 80 ‘)

Une expérience plus précieuse pour la starlette.

Fikayo Tomori (Zouma, 80 ‘)

C’est bon de le revoir sur le terrain.

Inutilisé: Caballero, Chilwell, Kovacic, Jorginho