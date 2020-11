Je n’ai pas eu à faire grand-chose, mais il a rapidement quitté sa ligne pour mettre fin à une attaque positive de Newcastle en première mi-temps et une influence calmante tout au long.

Un autre match plein de menaces offensives, qui a maintenu Newcastle épinglé pendant une grande partie du match et a permis à Ziyech de se déplacer.

Un héros méconnu cette saison et non affecté par l’absence de Thiago Silva. Rarement regardé étiré par les attaquants de Newcastle. Toujours en contrôle.

Cela semble maintenant être la couverture de premier choix pour Thiago Silva – mais il est peu probable qu’il soit satisfait de cette situation pendant trop longtemps dans une année en euros. Bon bloc refusé à Saint-Maximin en première période.

A surmonté une blessure au dos du devoir de l’Angleterre pour commencer et a montré son énergie habituelle en éclatant de haut en bas de l’aile, aidant Chelsea à marquer le premier but.

A traversé le milieu de terrain à de nombreuses reprises pour briser les lignes et ouvrir la défense de Newcastle.

Chelsea a beaucoup apprécié le ballon au milieu de terrain et il a joué un rôle important dans cela – en reprenant continuellement la possession pour maintenir la pression.

Il devient l’homme du marathon de Chelsea et de l’Angleterre et il est facile de comprendre pourquoi Lampard et Southgate lui font tant confiance. Dicté une grande partie du jeu de Chelsea.

Plus silencieux que ces dernières semaines, mais toujours une menace. Un mauvais premier demi-centre à Abraham a forcé une sauvegarde du bout du doigt de Darlow.

Bien mené la ligne et offre à Chelsea un objectif à viser et Werner à s’enfuir. A poursuivi le ballon sans relâche pour mener la presse et a marqué pour le troisième match consécutif.

La gauche d’attaque semble vraiment lui convenir – surtout avec Abraham occupant les arrières centraux. Ce n’était pas sa meilleure journée – gaspiller deux très bonnes chances de marquer. Mais son accélération explosive a ouvert Newcastle dans la préparation du but d’Abraham.

Callum Hudson-Odoi (Werner, 76 ‘)

Emerson (Chilwell, 82 ‘)

Subs non utilisés: Arrizabalaga, Christensen, Jorginho, Azpilicueta