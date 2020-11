James Robson rend son verdict sur les performances des joueurs de Chelsea …

J’ai eu un air de véritable choc alors que Chelsea prenait du retard. Pas étonnant, vraiment. Les buts contre lui sont les plus rares. Il ne pouvait rien y faire.

Une telle menace avec ses courses en avant. On dirait déjà l’un des arrières latéraux les plus dangereux de la Premier League et c’était un autre match plein d’ambition.

En contrôle et en grande partie serein après le premier but de McGoldrick. Semblait apprécier la bataille physique avec McGoldrick et collait étroitement à lui.

Une image de calme. Aime attraper le ballon et lancer des attaques par l’arrière – se montrant toujours comme une option au milieu de terrain. Magnifique course et tête pour ouvrir son compte de score.

Quelques instants instables au début de la défense, mais une réelle menace pour l’avenir – et a été récompensé par son but en première mi-temps. Également refusé une seconde par l’impressionnant arrêt de Rasmdale peu de temps après.

Sa volonté de briser les lignes et de faire irruption dans la surface a causé des problèmes à Sheffield United. Sa charge en avant est ce qui a conduit à l’égalisation d’Abraham en première mi-temps.

Lampard le joue de plus en plus dans son meilleur rôle en tant que le plus retiré d’un milieu de terrain trois. Il n’y a personne de mieux pour faire ce qu’il fait en Premier League.

Énergique et travailleur, plutôt que d’être à son meilleur créatif. Plus de preuves des différents côtés de son jeu.

Sûrement un must pour les managers de Fantasy Football. S’établit comme la force la plus créative de Chelsea.

Installez Kovacic dans la préparation de l’égalisation d’Abraham, puis fournissez les centres pour que Chilwell et Silva marquent.

(PA)

En tête de la ligne pour le troisième match consécutif et a marqué pour la deuxième fois de suite.

Continuer à se prouver une option précieuse pour Lampard.

(Piscine via REUTERS)

A montré sa polyvalence ces dernières semaines et a peut-être semblé plus efficace dans un rôle plus large. Tellement malchanceux de ne pas marquer en frappant la barre et aurait dû faire mieux en tête-à-tête en seconde période – mais a finalement obtenu son but.

Jorginho (Kovacic 71 ‘) 6

Son arrivée a coïncidé avec Chelsea mettant le jeu au lit.

Olivier Giroud (Werner 87 ‘) N / A

Sous-marins non utilisés: Rudiger, Caballero, Hudson-Odoi, Azpilicueta, Emerson Palmieri