Roy Hodgson a pu rappeler Wilfried Zaha sur le côté après que le talisman du Palace ait raté la défaite à Manchester City et que l’attaquant n’ait pas perdu de temps pour faire sa marque.

Après s’être éloigné du milieu de terrain de West Ham et avoir échangé des passes avec Christian Benteke, Zaha a fait de la place et a tiré bas dans le but de West Ham.

Les visiteurs ont cependant bien réagi, faisant preuve de beaucoup d’énergie et d’efforts au milieu de terrain alors que Michail Antonio causait des problèmes dans le dernier tiers.

Antonio a réussi à garder un centre de Pablo Fornals en jeu et à trouver Tomas Soucek qui a égalisé une tête. Le Tchèque a inscrit son septième but de la saison peu de temps après en récoltant un coup franc d’Aaron Cresswell et en regroupant la maison.

West Ham a maintenu la pression en seconde période et Craig Dawson a inscrit son premier but en Premier League pour que le club scelle la victoire, le but tardif de Michy Batshuayi – son premier depuis son retour au Palace – ne signifiait rien.

Voici comment Jack Rosser a évalué les rivaux londoniens à Selhurst Park …

Crystal Palace (4-4-2): Guaita 5, quartier 6, Kouyate 5, Cahill 6, Mitchell 6, Townsend 5 (Batshuayi 6), McArthur 6, Milivojevic 4 (Riedewald 5), Eze 5, Benteke 5 (Ayew 5), Zaha 6

Subs inutilisés: Butland, van Aanholt, Dann, Clyne, McCarthy, Kelly

West Ham (4-2-3-1): Fabianski 6, Coufal 7, Dawson 8, Ogbonna 7, Cresswell 7, Soucek 9, Rice 7, Bowen 7 (Fredericks 6), Fornals 7, Benrahma 8 (Noble 6), Antonio 8 (Yarmolenko 6)

Subs inutilisés: Balbuena, Lanzini, Noble, Diop, Martin, Johnson, Odubeko

Le Tchèque a des comparaisons avec Marouane Fellaini, mais il commence à bien devancer l’ancien Everton et Manchester United.

C’est 10 buts en Premier League depuis qu’il a rejoint les Hammers maintenant et un an après son arrivée, personne ne sait vraiment comment l’arrêter.

Le capitaine du Palace a retrouvé son chemin cette saison mais a perdu le contrôle du milieu de terrain ce soir. Les Eagles manquaient désespérément d’énergie et de créativité du milieu et les Hammers les ont fait payer.