je

Il est rare qu’un match ait autant de sens si tôt dans la saison, mais les sourires sur les visages de Fulham à plein temps ont montré à quel point celui-ci a fait. Enfin, ils sont arrivés en Premier League.

Lorsque Fulham avait besoin d’une victoire, une visite de West Brom était la bienvenue. Les Baggies ne sont pas repartis avec une victoire de la Ligue de Craven Cottage depuis 1967, et depuis le début, ils n’ont jamais eu l’air de mettre fin à cette course ici.

Trois points étaient vitaux pour les deux équipes, ni n’ayant remporté de victoire jusqu’à présent cette saison et avec des matches plutôt défavorables à l’horizon, mais ce sont les Londoniens de l’ouest qui ont finalement cliqué, jouant leur meilleur football depuis leur promotion et cherchant à se régaler. en Premier League pour la première fois.

Les sourcils ont été soulevés lorsque Ruben Loftus-Cheek a été laissé tomber sur le banc, Bobby Decordova-Reid étant préféré à droite par un lundi soir froid au bord de la rivière. Les questions posées ont été rapidement répondues avec le début de Fulham. Les Cottagers dominaient au milieu grâce à Andre-Frank Zambo Anguissa et Mario Lemina, tandis qu’Ademola Lookman était une menace constante sur la droite.

Cette paire de milieu de terrain, avec le capitaine Tom Cairney juste devant, a submergé leurs visiteurs, mais au début ne pouvait pas créer trop de choses à l’arrière. Aleksandar Mitrovic lâchait profondément et perdait le ballon, ce qui représentait peu de menace.

Ce n’est que lorsque le Serbe a poussé en avant qu’il a commencé à avoir un impact, offrant finalement une cible dans la boîte. Un beau mouvement au milieu a vu le ballon balayé vers Antonee Robinson, dont le centre a été rencontré au deuxième poteau par Mitrovic, l’attaquant se dirigeant vers le but pour Decordova-Reid pour qu’il signe son deuxième but de la saison en Premier League.

en relation

Fulham était fantastique et fluide, et doublerait son avance peu de temps après avec Mitrovic à nouveau impliqué, aidant sur le ballon de Decordova-Reid après qu’Ola Aina l’ait fait passer, de retour sur le chemin de l’arrière latéral, qui a frappé à la maison son premier but de l’histoire de la Premier League avec un entraînement du pied gauche rayé dans le coin le plus éloigné.

Parker a passé l’été et le début de cette saison à appeler à la solidarité tout en regardant des performances disjointes aboutir à une défaite après une défaite. Il n’y avait rien de cassé dans leur affichage ce soir, les hôtes se sont déplacés intelligemment comme un avec Robinson et Aina se combinant à merveille avec ceux qui les précédaient dans les positions larges. Harrison Reed, à la place de Lemina à la pause pour consolider les choses, a couvert partout pendant qu’Anguissa continuait à dicter à ses côtés.

Cette victoire semble extrêmement significative, mais revient comme n’importe quelle autre. Parker sait que c’est peut-être la rencontre la plus facile à laquelle ils seront confrontés au cours de la saison, mais peut-être que cela a rendu d’autant plus important qu’ils ont pris les trois points. Le patron de Fulham connaît sa cible, remportant la «mini-ligue» comme il l’a surnommée où les champions prennent la quatrième place depuis le bas.

Ce sera toujours une saison difficile, peut-être désagréable pour les Cottagers, mais ils ont finalement cliqué et savent que si ce genre de performance peut être reproduit, ils en auront plus qu’assez pour terminer en tête de cette mini-ligue.

(

Anguissa était partout

/ Piscine via REUTERS)

Il y avait des points d’interrogation sur ce qui allait arriver à Anguissa à son retour de sa saison en prêt avec Villarreal.

Parker a déclaré qu’il lui donnerait, ainsi qu’à d’autres, leur chance – bien que l’on s’attende à ce que le joueur de 24 ans, qui a vraiment eu du mal lors de sa première saison en Premier League lorsque les Cottagers ont été relégués, soit vendu.

Mais le milieu de terrain a saisi sa chance et contrairement à Jean Micheal Seri, qui est également revenu d’un prêt pour être exclu de l’équipe de Parker, a fait sa marque.

D’abord aux côtés de Mario Lemina puis de Harrison Reed en seconde période, l’international camerounais a été sensationnel face aux Baggies.

Briser les choses au milieu de terrain, charger en avant et jouer un rôle essentiel dans le premier but ou même chercher à se frayer un chemin dans la surface et peut-être en attraper un, c’était un affichage vintage.

Anguissa a donné le ton aux autres à suivre et a à peine mis un pied dans l’erreur. Karlan Grant aurait dû punir un moment de douceur en première mi-temps en tirant largement après qu’Anguissa ait été trop facilement dépossédée, mais cet incident mis à part, c’était une performance imposante.

Andersen s’installe bien alors que Fulham garde sa première feuille blanche

(

Andersen inséré de manière transparente

/ PA)

Après avoir désespérément chassé les recrutements défensifs au cours de la fenêtre de transfert, Scott Parker a subi un coup très frustrant lorsque Joachim Andersen, prêté par Lyon, a été blessé à l’entraînement avant de frapper un ballon.

Parker pense clairement beaucoup au Danois, qui est retourné à l’entraînement vendredi et a été jeté directement pour réparer la défense de Fulham qui avait semblé si poreuse avant ce soir lors de ses débuts en Premier League.

Il n’était pas contre grand-chose ici, il faut le dire, mais le joueur de 24 ans s’est parfaitement inscrit aux côtés de Tosin Adarabioyo et était une présence de premier plan à l’arrière, ce qui manquait cruellement aux Cottagers.

Fulham (4-2-3-1): Areola 6, Aina 7, Adarabioyo 6, Andersen 6, Robinson 7, Zambo Anguissa 9, Lemina 8 (Reed 6), Cairney 7, Decordova-Reid 7 (Ivan Cavaleiro 6), Mitrovic 7, Lookman 7 (Bryan n / a)

Sous-marins non utilisés: Odoi, Rodak, Ream, Loftus-Cheek

Star man: Andre-Frank Zambo Anguissa. L’international camerounais était partout dans la victoire contre West Brom, interrompant le jeu à l’arrière et causant des problèmes sans fin.