La ngland avait besoin de plus de temps pour éteindre la courageuse résistance de la France alors qu’elle remportait la première Coupe des Nations d’automne avec une victoire de 22-19 devant 2 000 supporters bruyants à Twickenham.

La mort subite a été déclenchée lorsque Luke Cowan-Dickie a terminé un maul de conduite avec 29 secondes de temps régulier restantes, Owen Farrell évitant une défaite humiliante contre une partie de l’ombre des Bleus en donnant un coup de pied à la conversion pour mettre en place une tribune.

Will Macpherson évalue les hommes d’Eddie Jones après un match dramatique …

Nous avons eu une très bonne première mi-temps et une assez mauvaise seconde. Manque d’instinct de tueur lorsqu’il est présenté avec quelques chevauchements sur la droite. Bonne pénalité longue au début.

Reçu un service médiocre, en particulier de Daly, et ne pouvait tout simplement pas sembler entrer dans le jeu.

Plus impliqué qu’auparavant dans le tournoi. Quelques belles pistes et quelques trouveurs tactiles pratiques aussi – y compris pour mettre en place l’essai de Cowan-Dickie. A remporté quatre trophées en deux mois.

A décroché les points qui ont amené le jeu à prolonger et à gagner le match, mais était loin de son meilleur. Jalibert est passé par sa chaîne pour l’essai de la France et a raté quatre coups de pied. A également reçu quelques témoignages de la ref.

Il avait l’air vraiment net quand on lui a donné le ballon, mais cela ne s’est pas produit trop souvent parce que les meneurs de jeu donnaient tellement de coups de pied. Bon sous le ballon haut et fait une belle pause.

Frappé tellement de balle – certains de ces coups de pied étaient très bons, certains étaient un peu capricieux – et ce n’était pas la force centrale dont l’Angleterre avait besoin. Ce fut une surprise qu’il n’ait pas succédé à Farrell avec des coups de pied.

Ce n’était pas à son meilleur, mais il n’avait pas non plus beaucoup de balle rapide. Un autre pour recevoir un gros message de l’arbitre.

A été appelé pour un départ rare lorsque Mako Vunipola. A remporté une pénalité de mêlée précoce et mis dans un décalage décent, mais perd un point pour frapper pour mettre fin à une longue période d’attaque anglaise en première mi-temps.

Pas à son plus influent. A raté le tacle pour l’essai de la France et l’Angleterre a perdu quelques alignements importants.

Excellente performance de mêlée. A été moins dynamique en lâche cette année mais a rarement un mauvais match.

A remporté le penalty qui a scellé la victoire. L’alignement n’était pas parfait, mais il s’est amélioré lorsqu’il a été rejoint par Jonny Hill.

Décollé après seulement 43 minutes avec Underhill, mais n’avait pas fait beaucoup de mal. A bien fait cet automne en l’absence de George Kruis et Courtney Lawes.

A frappé deux fois à l’arrière des alignements et était un peu indiscipliné. Infatigable comme jamais et bien porté aussi. A été nommé joueur anglais de l’automne.

Homme du match la semaine dernière, mais a été retiré juste après la mi-temps. Semblait être distingué pour quelques infractions de Curry, mais était moins discipliné que ce à quoi nous sommes habitués.

A été l’homme officiel du match et a réalisé une performance énergique. En tête du tacle et porter des graphiques. Quelques tacles croquants ont excité les fans, tout comme quelques portées fortes.

A marqué un essai, comme il semble souvent le faire. Était une figure importante et gardait son sang-froid sur le coup de pied arrêté. Une belle pause dans le temps supplémentaire.

Au début pour Underhill et a été une force pendant que le jeu avançait, à la fois avec le ballon et en défense. 50 minutes a été sa plus longue course en test de rugby et il n’a pas déçu.

Était une mise à niveau sur Youngs en termes de zip et de service.

Il n’est venu que vers la fin des années 80, mais a fait une réelle impression avec le ballon en main. C’est dommage que nous ne l’ayons pas vu démarrer cette campagne.