La ngland s’est qualifiée pour la finale de la Coupe des Nations d’automne avec une victoire 24-13 sur le Pays de Galles à Llanelli.

Voici comment les hommes d’Eddie Jones ont évalué…

15 Elliot Daly – 6 (sur 10)

Dans les guerres, souffrir d’un problème de blessure peu de temps après le départ de Joseph – pas idéal avec un banc 6-2. J’ai fait un très bon travail, d’autant plus que des balles tombaient du ciel. Un gros coup légèrement risqué sur Adams.

A duré 50 minutes avant d’être enlevé pour Watson, qui semble susceptible de commencer la semaine prochaine. Joseph a beaucoup mis la main sur le ballon, bien qu’il n’ait jamais tout à fait explosé quand il semblait que c’était possible. Très solide.

Il avait l’air plus heureux d’une position au n ° 13 et s’est bien rétabli après quelques erreurs précoces – heurter au contact lors de son premier report et charger pour le premier essai. À la fin d’un bon essai d’équipe, et envoyé un énorme chercheur tactile.

Etrange de le voir rater trois fois du tee, dont ses deux premiers. Aurait pu essayer de se marquer, mais passa à Slade pour aller dans le coin.

Impossible de marquer des essais comme il l’a fait la semaine dernière à chaque fois. Sauté sur le terrain, mais jamais avec un grand espace.

Un peu en lambeaux lors de son premier départ depuis mars. Certains de ses coups de pied n’étaient pas géniaux, y compris l’envoi d’un coup d’envoi complet, mais c’était une menace courante. L’Angleterre a simplement l’air d’un côté plus dangereux en attaque quand il est dans les parages.

Je suis allé sur une bonne course, retourné une fois.

Passé une très bonne journée. Dominé Samson Lee à la mêlée – bien que peut-être pas autant que Romain Poite le pensait – a ensuite marqué le deuxième essai de l’Angleterre. C’était juste son deuxième score aux couleurs de l’Angleterre, et le premier depuis 2014.

L’alignement n’était pas absolument parfait, mais c’était plutôt bon. Bien porté et gardé sa discipline lors des tests avec un pull-shirt d’Alun Wyn Jones.

A joué son rôle dans ce set dominant et était une présence gênante pour le Pays de Galles. Presque marqué, aussi.

Toujours une grande présence, mais pas à son meilleur. Belle passe dans la préparation de l’essai de Slade, mais a donné un penalty imprudent alors que le Pays de Galles a pris la tête en seconde période.

Un très bon passage, encore une fois, d’un joueur en pleine forme. Un interprète puissant sur le coup de pied et se déplace bien dans le parc aussi.

A été retiré plus tôt que d’habitude avec ce qui ressemblait à une blessure. Une belle interaction avec Underhill, à la fois en attaque et en défense, et a remporté un grand penalty dans les 22 de l’Angleterre, ce qui signifie que son équipe est entrée dans la pause en tête.

Une performance assez épique qui l’a vu offrir encore plus qu’il ne le fait habituellement. Mettre dans un excellent tacle sur Faletau sur sa propre ligne, c’était une force avec le ballon en main, et juste surgi partout. Une tache était un coup impuni sur Dan Biggar dans les airs.

Montre professionnelle. A dominé le nombre de plaqués avec 11. Également porté 17 fois, plus du double de tout autre Anglais. L’un d’eux a failli lui faire un essai avant le score de son frère.

C’était piquant de continuer, mais la performance impressionnante de Vunipola signifiait qu’il devait attendre. Quand il l’a fait, l’Angleterre a remporté une autre pénalité de mêlée.

Entré pour Curry, et a conservé ce niveau avec un chiffre d’affaires épique en fin de match. L’Angleterre a tellement d’options sur le flanc.

Jones sera ravi de le retrouver. Fait de bons mètres sur ses deux porte large.