L’Angleterre s’était préparée pour la victoire le jour de l’ouverture lorsque le Sri Lanka a réalisé une performance au bâton lamentable et a été éliminé pour 135. Le capitaine de l’Angleterre Joe Root a ensuite frappé 228 points alors que l’Angleterre a marqué 421 pour une avance significative dans les premières manches.

Ils s’étaient fixé un objectif de 74 pour la deuxième manche après avoir battu le Sri Lanka pour 359 mais ont perdu trois guichets et étaient sous le choc à 14-3 avant que Bairstow et Lawrence ne les amènent à 38-3 lorsque la mauvaise lumière a arrêté le jeu dimanche.

Il a fallu 9,2 overs pour que l’Angleterre remporte la victoire et cherchera désormais à remporter une sixième victoire consécutive au Sri Lanka lors du deuxième test, qui se joue également à Galle et commence vendredi.

Voici comment Will Macpherson, correspondant de cricket, a évalué les participants sur 10…

(Joe Root devient le premier batteur anglais à marquer le double siècle au Sri Lanka / Sri Lanka Cricket)

Semblait plus à l’aise que Sibley, mais n’a pas marqué beaucoup de points. A montré qu’il apprend rapidement et, comme son partenaire d’ouverture, c’était son premier match en Asie.

Dans les premières manches, il avait un peu trop envie de jouer. Dans la deuxième manche, il avait un peu trop envie de partir. Et entre les temps, il a laissé tomber une prise importante. Avec le retour de la cavalerie, a du travail à faire dans des conditions sous-continentales.

Un retour très solide sur le côté après 13 mois d’absence. Effort vital le premier soir et a tenu son sang-froid pour voir l’Angleterre à la maison, y compris frapper les points gagnants.

(Instagram)

Son quatrième double siècle a été une classe de maître froide de tempérament et de technique dans des conditions difficiles, et, espérons-le, un signe de choses à venir en 2021. Il a eu un jeu décent en tant que capitaine, et a maintenant une attaque plus variée à l’étranger que dans le passé.

Un début mémorable qui s’est terminé par son égarement souriant et invaincu. A fait preuve de calme pour associer Root et Bairstow dans des situations délicates.

30, 5 prises, 1 dessouchage

Entré sous beaucoup de pression, mais un très beau test derrière les souches, couronné par un maiden stumping. A manqué une chance difficile, mais en a attrapé beaucoup d’autres. Je suis tombé sur une bonne balle.

Pas de points, mais a pris les guichets vitaux des ouvreurs du Sri Lanka dans la deuxième manche – juste au moment où l’Angleterre en avait besoin aussi. Ses couteaux signifient qu’il a un rôle à jouer dans cette partie du monde.

(Cricket du Sri Lanka)

Vous devez faire quelque chose de bien pour prendre les meilleurs chiffres de match en carrière – même s’ils l’ont légèrement flatté. Bénéficiant de la malchance sri-lankaise dans les premières manches et joué trop court dans la seconde. Mais fait de grandes améliorations l’après-midi du quatrième jour. Prometteur.

Le meilleur des deux fileurs. Pas étonnant qu’il ait mis du temps à trouver son rythme après si longtemps. Quand il l’a fait, il ressemblait à l’homme qui pouvait contrôler cette longue tournée.

Pas de guichets, mais a beaucoup joué son rôle. Son rythme a perturbé même les meilleurs batteurs du Sri Lanka et a probablement valu à ses collègues des guichets. Va probablement se reposer cette semaine.

Meilleur quilleur d’Angleterre. A pris trois guichets importants dans la première manche pour déclencher l’effondrement, puis a joué à sec dans la seconde, en utilisant tous ses tours. Plus de la moitié de ses overs étaient des jeunes filles, et son économie n’était que de 1,3.