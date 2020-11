Will Macpherson était à Twickenham pour faire régner les joueurs d’Eddie Jones …

Temps occupé dans le champ arrière, pas toujours avec succès, alors que les coups de pied pleuvaient. Un travail intelligent sur sa propre ligne a fait sortir l’Angleterre d’un tout alors que le score était encore de 0-0.

Après-midi assez calme pour l’ailier itinérant d’Angleterre. Quelques plaquages ​​pratiques, mais un coup de pied droit, ce qui n’était pas joli.

Fantastique, et un grand pas en avant lors de son premier départ la semaine dernière. Fait 16 plaqués et fait aussi quelques mètres. Commencer à s’intégrer au milieu de terrain.

Excellent arrêt sur Chris Farrell, qui était une présence gênante pour le milieu de terrain anglais. Fait plus d’efforts pour ramener les arrières extérieurs dans le jeu.

N’avait pas marqué depuis cinq matchs avant cela, mais tant pis. Bonne prise pour son premier, puis a réussi un score solo tout simplement sensationnel en cinq minutes. Seul Rory Underwood est en avance sur lui sur la liste de tous les temps de l’Angleterre. Excellente performance dans d’autres départements également.

Un sac mélangé. A échappé à trois pénalités, toutes de manières différentes. Mais il a plutôt bien botté, y compris le coup de pied croisé habile que May a remporté pour son deuxième score. Typiquement vocal et franc en défense.

Avait un coup de pied de boîte chargé tôt et était un peu paresseux avec son passage. Amélioré au fur et à mesure que le jeu avançait, cependant, et gardait le rythme de l’Angleterre élevé.

Semble souvent trouver son meilleur contre les Irlandais. A fait 12 plaqués rien qu’en première mi-temps, mais c’était aussi une force avec le ballon en main. Joue dans une position compétitive, mais sous cette forme, il est différent de la sauce.

Je ne peux pas marquer un tour du chapeau chaque semaine, mais c’est un excellent polyvalent. A raté un lancer, mais sinon l’alignement de l’Angleterre a mieux fonctionné que celui de l’Irlande. Éthique de travail féroce. Eddie Jones semble toujours détester de l’enlever, ce qui est inhabituel pour un rameur avant.

Grand changement. Au cœur de la domination du coup franc face à l’expérimenté Cian Healy et à beaucoup de plaqués. Un acte de classe et de plus en plus un leader – la voix résonnait très clairement dans le stade vide.

A peine touché le ballon, mais a été le leader de cette incroyable performance défensive. A produit deux revirements vitaux dans son propre 22 alors que l’Irlande avait l’air de marquer. En tête des palmarès avec 24.

Eu un jeu formidable. C’était une présence importante lors de la panne et, comme d’habitude, au moment du maul. J’ai fait le tour du parc, montrant une bonne énergie.

A montré les deux côtés de son jeu – la brutalité lors de la panne, où il a remporté quelques chiffres d’affaires (l’un un excellent combo avec Launchbury). Également produit quelques petites attentions.

Le meilleur tacle de l’Angleterre à la suite de son départ à la 62e minute, avec 21. Tacles et tacles. Presque pincé un essai opportuniste avant la mi-temps, mais jamais roulé. Une riposte pratique à la forme de Jack Willis.

Ce n’était pas une performance classique de Billy de port en maraude, mais une performance puissante. J’ai fait de petits mètres, gagné un chiffre d’affaires vital et réalisé 22 plaqués – ce qui est à peu près inouï.

Entré dans le premier lot de sous-marins de Jones après 62 minutes, il a réalisé un chiffre d’affaires vital alors que l’Angleterre n’avait toujours pas concédé de point. Huit plaqués en 18 minutes est un bon changement.

Tidy montrant sur un retour très bienvenu. Seulement donné 12 minutes, mais pourrait bien commencer la semaine prochaine.