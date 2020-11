Bernard a mis United en difficulté avec un but précoce, mais un doublé de Bruno Fernandes avait les Red Devils devant par l’intervalle – et le milieu de terrain est devenu fournisseur pour aider Edinson Cavani pour son premier but à Manchester United dans le temps additionnel.

Voici un aperçu de la performance des joueurs de United sur Merseyside …

Je ne pouvais pas faire grand-chose à propos du premier match de Bernard étant donné que Wan-Bissaka était musclé par le tir.

L’arrière droit a été ciblé par Everton dès le début et a été retourné par Bernard pour le premier but. Pourtant, il est difficile de le blâmer pleinement compte tenu du fait que United n’a pas d’ailier de premier choix jouant devant lui.

A lutté contre la présence aérienne de Calvert-Lewin, mais a géré le reste du danger avec compétence.

Fait un blocage vital pour refuser une chance à James Rodriguez peu après la pause et a bien rassemblé la menace de Calvert-Lewin – y compris une tête vitale à 15 minutes de la fin. Malchanceux de se voir refuser une pénalité après avoir été botté par Pickford.

A profité d’une vraie bataille sur le flanc avec Seamus Coleman et a également montré plus de désir d’avancer que d’habitude et a obtenu une aide vitale pour l’ouverture de Fernandes avec un centre précis. Remplacé par Tuanzebe en raison d’une autre blessure potentielle.

Solide au milieu, la bataille du milieu de terrain convenait à son style tenace. Il est dans l’équipe pour une raison, mais devra ajouter plus à son jeu pour soutenir les goûts de Fernandes.

Le Brésilien a remplacé Paul Pogba comme le milieu de terrain dont Solskjaer a besoin dans ces matchs. Le rythme convenait à son style et il a réussi un certain nombre de plaqués importants tout en agaçant le milieu de terrain d’Everton.

Cela a semblé un peu décalé lors d’un début de match frénétique, mais a grandi dans le match. Pas la réponse aux problèmes de Solskjaer sur la droite, mais ajoute une présence apaisante.

Bruno Fernandes 9 | Homme d’étoiles

Un joueur de gros gibier. Belle course pour son ouverture et une belle tête finale, et bien que son deuxième ait été chanceux, c’était le bon type de centre pour causer un danger dans la région d’Everton.

Les Portugais étaient visiblement fatigués après la pause et ont pris une réservation – et la réticence de Solskjaer à le remplacer a dit qu’il comptait toujours sur les Portugais. Pourtant, la foi de Solskjaer a été récompensée par une aide tardive pour Cavani.

Pas son effervescence habituelle en première mi-temps, mais le jeu lié pour le deuxième de United et a presque hoché la tête en lui-même. J’aurais dû marquer quand un contre un avec Pickford en seconde période.

Sans surprise, il avait l’air bien en retrait après son retour de suspension. A raté une chance tranchante avant le premier match d’Everton et a été pris hors-jeu pour une chance ultérieure. Edinson Cavani frappera à la porte.

Axel Tuanzebe (Luke Shaw 67 ‘) 6

Solidité offerte à l’arrière pour les étapes finales. Calme-toi sur le ballon.

Edinson Cavani (Juan Mata 80 ‘) 7

A obtenu son premier but pour le club dans le temps additionnel avec une finition soignée.

Paul Pogba (Anthony Martial 80 ‘) N / A

Sous-marins non utilisés: Dan James, Dean Henderson, Nemanja Matic, Donny van de Beek

