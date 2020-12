Notes des joueurs de Manchester United

Il a pris le pire départ possible en perdant le ballon dans sa zone pour offrir un but aux Blades, mais il s’est rétabli pour faire un arrêt intelligent de McGoldrick plus tard dans la demie. Il passera de cette erreur, mais regrettera de perdre une excellente occasion de retirer le maillot n ° 1 de David de Gea.

Ces matchs ne correspondent pas nécessairement au style du défenseur, et il avait parfois l’air un peu fatigué. Toujours impressionnant à l’arrière, mais le match a souligné le besoin de United pour un arrière droit plus offensif ces nuits-là.

Solide si banal. Il ne pouvait pas s’attendre à ce que Henderson perde la possession à un prix aussi avantageux pour le but initial, mais il a inutilement invité la pression. Géré la menace aérienne bien après la pause.

Vous avez obtenu une passe décisive avec une belle balle longue pour Rashford pour battre l’égalisation. Sa capacité au ballon le marque dans ces jeux. Cependant, il manque toujours de confiance dans les airs et a rendu la portance difficile à la fin alors que sa tête s’échappait de McGoldrick.

Il s’est bien acquitté, mais n’a reçu que peu d’aide parfois, ce qui l’a laissé exposé au chevauchement.

Une présence apaisante au milieu du feu et de la fureur de la ligne de front de United. J’avais moins à faire car les hôtes étaient fatigués, mais ils ont donné une bonne forme à l’équipe de Solskjaer.

Le vainqueur de la Coupe du monde est toujours sous le microscope et a jeté ses gants peu de temps après que United ait marqué un but alors qu’il prenait le match par la peau du cou. Une jolie balle au-dessus du sommet a permis à Martial de marquer le deuxième but de United, et deux grands tours au fond de sa moitié de terrain ont commencé le mouvement pour le troisième but. Ce sont les jeux qu’il devrait organiser – et il l’a fait aujourd’hui.

Vif, mais manquait de son incision habituelle de la droite. Pourtant, son rythme a attiré la défense des hôtes pour que Rashford capitalise pour le troisième but. Remplacé par Mata une fois le travail terminé.

Pas à son meilleur effervescent, mais a continué à jouer et s’est bien battu. A joué un rôle dans le troisième de United avec un bon coup à Greenwood, et était une nuisance au milieu – avec une belle passe à Mata apportant presque un quatrième but. Remplacé pour Van de Beek à 11 minutes de l’heure.

Une première touche sublime lui a permis de battre le niveleur de United à domicile pour ce qui sera sûrement un objectif du mois. Terrifié les Blades avec son rythme, et a obtenu son deuxième peu après la pause.

L’attaquant français a eu beaucoup de mal cette saison, mais avait l’air plus dangereux de se lier avec Pogba et a marqué le but d’un véritable braconnier pour mettre United devant. Son toucher pour le deuxième but de Rashford restera une aide, qu’il ait l’intention de le passer ou non, mais une bonne nuit pour Martial.

Juan Mata (Greenwood 73 ‘) N / A

Presque a eu une aide immédiate pour Martial sur la droite, et s’est rapproché avec une volée.

Donny van de Beek (Fernandes 80 ‘) N / A

Amorcé pendant quelques rares minutes, mais le match a tourné avec le deuxième but de Sheffield United et il a été laissé pour aider à la défense.

Scott McTominay (Martial 90 ‘) N / A

Je suis venu fermer les écoutilles.

Subs non utilisés: De Gea, Fred, James, Shaw