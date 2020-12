Les deux hommes se sont entraidés pour des buts de contre-attaque mortels en première mi-temps avant que les Spurs ne sombrent profondément et ne ferment le magasin après la pause, le résultat continuant le pire début de saison d’Arsenal depuis 1981.

Récupéré d’une peur pour commencer et a commandé sa zone de manière impressionnante. A fait un bel arrêt au second semestre pour refuser Lacazette.

Un autre affichage impressionnant de l’arrière-garde d’un joueur qui a l’air transformé défensivement. A remporté le ballon et a lancé la contre-attaque dans la préparation du but de Kane.

Récupéré pour jouer après qu’une tension à l’aine l’ait empêché de jouer à Chelsea et était superbe. Ressemble à son meilleur dans la ligne défensive plus profonde de Mourinho.

Excellent encore une fois et prouvant vraiment qu’il peut jouer la moitié centrale à ce niveau.

Réalisation d’un superbe tacle de dernière minute pour empêcher Aubameyang de s’éloigner. Un excellent défenseur un-un-un.

Tactiquement astucieux et plein d’énergie. Vital pour cette équipe et, quand vous jouez de cette façon, peu importe qu’il soit médiocre avec le ballon.

Garder les Spurs en marche avec le ballon et faire une performance grondante sans lui. Une signature estivale transformationnelle.

A marqué un étonnant et a marqué le but de Kane alors que son début de saison révolutionnaire se poursuit.

Remplaçant Tanguy Ndombele, l’Argentin a joué un rôle vital pour le deuxième but et impressionné par son énergie et son travail hors du terrain. J’ai réservé et j’ai été remplacé par Davies juste après l’heure.

A travaillé ses chaussettes et a donné à Arsenal quelque chose à penser sur la contre-attaque.

Aide brillante pour le but de Son et superbe finition. Il semble en passe de battre des records cette saison. Il est à la fois créatif et mortel.

Ben Davies (Lo Celso 72 ‘) 7

Les Spurs activés passent à un arrière trois et ont joué son rôle dans une solide arrière-garde tardive.

Lucas Moura (fils 88 ‘) 6

A donné à Son un repos pour les dernières minutes.

Joe Rodon (Bergwijn 90 ‘) N / A

Un sous-marin de temps d’arrêt alors que Mourinho descendait l’horloge.

Sous-marins non utilisés: Winks, Bale, Hart, Rodon, Lucas Moura, Davies, Vinicius