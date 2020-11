Remis d’une maladie pour commencer et a joué son rôle dans une arrière-garde impressionnante, sauvant brillamment de Mount à dix minutes de la fin.

Fait une superbe intervention tardive pour nier Pulisic dans une autre démonstration impressionnante de défense. Ses chances d’avancer étaient limitées mais ont vu un bel effort sauvé par Mendy.

Shaky sur le ballon mais impressionnant sans lui. Le joueur de 23 ans a fait un certain nombre d’interventions importantes sur la défensive, même si les Spurs ont raté la distribution d’Alderweireld. Un début plein encourageant.

Commencer à s’imposer comme un rocher dans la moitié centrale, ce qui est une bonne nouvelle pour les Spurs et l’Angleterre. J’aurais gagné une note plus élevée mais inhabituellement bâclée en possession en seconde période.

Avait l’air nerveux au début, mais a grandi en confiance. Étant donné un après-midi difficile par James.

Couvert chaque brin d’herbe et baby-sitting pour Aurier et Rodon dans les moments difficiles. Désintéressé.

De plus en plus le général sur le terrain de Mourinho. A aidé à protéger les quatre arrières avec Sissoko et a à peine perdu la possession.

Bien organisé par Chelsea et calme selon ses normes. N’a pas été autorisé à avoir un face-à-face avec un défenseur où il est normalement dévastateur.

Il s’est à nouveau enfoncé dans le sol pendant une heure, avec un autre affichage remarquable de pressions, de passes rapides et de supercheries.

A travaillé à nouveau ses chaussettes pour l’équipe, mais se souviendra d’une chance précoce envoyée au-dessus du bar avec regret.

Un autre affichage infatigable passé entre les rôles n ° 9 et n ° 10 mais bien géré par la défense de Kante et Chelsea. Préparez Bergwijn pour une belle chance, mais il a à peine reniflé le but lui-même.

Giovani Lo Celso (Ndombele 65 ‘) 7

Cela pourrait ne pas avoir le même impact que contre Man City mais a ajouté de nouvelles jambes au milieu de terrain alors que les Spurs se tenaient pour un match nul.

Ben Davies (Bergwijn 89 ‘) N / A

Remplacé Bergwijn alors que les Spurs descendaient le chrono.

Lucas Moura (fils ’90) N / A

Sous-marins non utilisés: Sanchez, Bale, Hart, Lucas Moura, Vinicius