Une défaite à l’extérieur à ce stade de la Ligue Europa n’est pas catastrophique, d’autant plus qu’il s’agit du match de groupe le plus difficile de Tottenham sur le papier, mais leur performance en Belgique mettra un frein aux attentes qui montaient en flèche compte tenu des options à la disposition de Mourinho.

Le manager des Spurs a effectué quatre changements à la mi-temps et un cinquième avant l’heure alors que la frappe de Lior Refaelov en première mi-temps les condamnait à une première défaite à l’extérieur de la saison.

Après une ouverture plate et sans intérêt de 45 minutes, Mourinho a appelé la cavalerie bien plus tôt qu’il ne l’aurait voulu ou prévu, présentant Heung-min Son, Lucas Moura, Erik Lamela et Giovani Lo Celso – avec Gareth Bale le seul membre de son front initial. quatre pour survivre à l’intervalle.

Le Gallois a été rapidement remplacé par Harry Kane mais les remplaçants n’étaient guère plus efficaces que les partants, et le gardien de but à domicile Jean Butez a terminé la soirée sans faire d’arrêt.

Mourinho a effectué neuf changements depuis la victoire à Burnley lundi, avec seuls les gardiens Hugo Lloris et Ben Davies, qui sont passés de l’arrière gauche à la moitié centrale, conservant leur place.

Peut-être n’aurait-il donc pas dû être surprenant que les Spurs aient manqué de synergie contre les leaders du championnat belge.

Un nouveau look avant quatre de Dele Alli, Steven Bergwijn, Carlos Vinicius et Bale manquait de compréhension, trouvant souvent de bonnes poches d’espace mais dilapidant les ouvertures avec la mauvaise passe ou en prenant trop de touches.

Anvers était bien organisé et engagé, tout en posant beaucoup de menace dans les deux premiers de Refaelov et Dieumerci Mbokani. Ce dernier a capitalisé sur une terrible erreur de Davies pour faire un carré à son Refaelov pour le seul but après une demi-heure.

Les Spurs se sont brièvement améliorés en seconde période, Son voyant deux efforts brillamment bloqués par le vainqueur du titre de Leicester Ritchie De Laet et Lamela échouant à se connecter avec une tête libre.

Pour Mourinho, la performance soulèvera des questions sur un certain nombre de ses joueurs marginaux et, au moins temporairement, réduira le jaillissement de la force de l’équipe portugaise.

Bale était parmi les plus grandes déceptions. Après avoir averti Anvers à la veille du match que le joueur de 31 ans était presque de retour en pleine forme, Mourinho sera sûrement préoccupé par sa performance.

Le Gallois a déployé quelques efforts spéculatifs au-dessus de la barre au début, mais a largement joué dos au but, et a toujours l’air loin de la forme physique du match et du joueur qui a ébloui au Real Madrid et lors de son premier sort pour les Spurs.

Dele et Bergwijn ne font pas impression

Dele était décevant

Mourinho avait mis au défi Alli et Bergwijn – les deux joueurs qui ne s’étaient même pas rendus à Burnley pour le match de lundi – de saisir l’opportunité “à deux mains”.

Après une première mi-temps décevante de la part des 11 joueurs en blanc, la paire faisait partie des quatre joueurs retirés à la mi-temps par Mourinho – avec Vinicius et Giovani Lo Celso – n’ayant vraisemblablement pas tenté leur chance comme le souhaitait le manager.

Pour Dele, en particulier, les circonstances du défi de Mourinho semblent injustes. Le joueur de 24 ans a toujours été invité à prouver qu’il valait une place dans l’équipe, mais lors de ses trois départs cette saison, il a maintenant été retiré deux fois à la mi-temps et une fois après une heure.

Il n’est facile pour aucun joueur de développer sa forme physique, son élan et sa confiance dans de telles opportunités éphémères, en particulier lorsqu’il est soumis à un examen supplémentaire de la part du manager.

Dele n’a pas impressionné dans ses 45 minutes en Belgique mais il était loin d’être seul, et son ballon intelligent pour Vinicius a créé l’une des meilleures chances de la première mi-temps.

La soirée a semblé être un autre creux pour Dele, peut-être même un autre pas vers la fin de son séjour aux Spurs, mais il reçoit une main difficile.

L’erreur de Davies peut décourager l’expérience de la moitié centrale

Davies a commis une erreur coûteuse

Le rôle de Davies dans le but d’Anvers était révélateur de la performance de Tottenham. Face à son propre but, le Gallois a hésité et a été facilement dépossédé par Mbokani, qui a bondi en avant et a affronté Refaelov.

Davies était indécis et pas assez fort et ce fut un mauvais moment pour le Gallois, juste au moment où il commençait à chercher une option intrigante à la moitié centrale, où en tant que pied gauche naturel, il offre l’équilibre.

Après une solide performance au milieu contre le LASK la semaine dernière, Davies a effectué deux interventions opportunes dans la demi-heure d’ouverture en Belgique, mais son erreur pourrait décourager Mourinho de continuer à le jouer au centre.

Davinson Sanchez, qui a fait équipe avec Davies à la demie centrale, s’est retrouvé bloqué pour le but et a produit une autre performance erratique, bien qu’il se soit remis d’une erreur de refuser à Mbokani un dernier défi.

Dans l’état actuel des choses, Toby Alderweireld, un sous-marin inutilisé dans sa ville natale, et Eric Dier ressemblent beaucoup à l’appariement de premier choix de Tottenham à l’arrière.

Lloris 6; Aurier 4, Sanchez 4, Davies 4, Reguilon 5; Lo Celso 4, Winks 5, Dele 5 (Lamela 45 ‘5); Balle 4 (Kane 58 ‘5), Bergwijn 5 (Lucas 45’ 5), Carlos Vinicius 5 (Son 45 ‘6).

Star man: Fils. Il n’y avait pas de star mais le sud-coréen s’est au moins rapproché du test du gardien de but, voyant deux tirs bien bloqués par De Laet.

