T

ottenham a mis derrière eux la défaite de la semaine dernière en Ligue Europa face au Royal Antwerp avec une confortable victoire 3-1 contre Ludogorets en Bulgarie.

Harry Kane a marqué son 200e but des Spurs lors de sa 300e apparition pour le club et a mis en place Lucas Moura avant d’être remplacé à la mi-temps.

Giovani Lo Celso a rétabli l’avance de deux buts des visiteurs en seconde période après que Claudiu Keseru ait réduit de moitié le déficit pour les hôtes.

Dan Kilpatrick rend son verdict sur la performance des joueurs.

J’aurais pu installer une chaise longue en première mi-temps, mais il était enraciné sur place alors que le ballon tombait sur Keseru et était impuissant à arrêter la volée. Produit un laissez-passer spécial pour Bergwijn en seconde période.

Ajout d’urgence à droite et arrêt forcé du gardien de but. Non testé défensivement, sauf pour un en-tête de compensation intelligent au poteau arrière.

Il avait l’air mal à l’aise à un moment donné quand il a été contraint de revenir en arrière par Dominik Yankov. Mais tellement plus assuré avec et sans le ballon que Davinson Sanchez.

(REUTERS)

Bizarrement, il a commencé à faire appel pour le hors-jeu avant que Kerusu ne frappe le ballon pour le but de Ludogorets. N’a pas regardé aux commandes car Ludogorets a profité des occasions après la pause.

Négligé. Plongé pour le but de Ludogorets et gaspillage dans le dernier tiers.

Giovani Lo Celso 8 | Homme d’étoiles

Au cœur de tout, mais semblait manquer de netteté dans le dernier tiers – avant de conclure la victoire avec le troisième but. Revenir aux niveaux de la saison dernière.

Étonnamment, a pulvérisé un certain nombre de balles hollywoodiennes autour du milieu de terrain et était aussi occupé que jamais. Remplacé à la mi-temps pour le sauver pour West Brom, soulignant son importance pour Mourinho.

Blew chaud et froid. Mettre en place Kane avec une super passe dans la deuxième minute et c’était plus positif et urgent que ces dernières semaines. Mais toujours semblé nerveux à certains moments.

(AP)

A fait le premier but de Kane et a marqué un tap sur le centre de l’attaquant. C’est peut-être injuste, mais semble avoir trouvé son niveau en Ligue Europa et est extrêmement efficace dans cette compétition.

Devenir plus net et plus confiant à chaque match. Sa pré-assistance pour le but de Lucas était particulièrement savoureuse et impliquait de nombreux mouvements de passes rapides.

A atteint 200 buts des Spurs à sa 300e apparition et a remporté sa 10e passe décisive de la saison pour Lucas. Aurait pu et aurait dû augmenter les deux comptages avant d’être accro à la mi-temps, son travail terminé.

(REUTERS)

Carlos Vinicius (Kane 45 ‘) 5

J’aurais vraiment dû marquer quelques minutes après son introduction mais flambé au-dessus de la barre du centre de Lo Celso. Cela semble déjà manquer de confiance, mais cela viendra.

Pierre-Emile Hojberg (Sissoko 45 ‘) 7

Une performance typiquement engagée après avoir remplacé Sissoko à l’intervalle et qui a été efficace aux deux extrémités du terrain. Avance pour le but de Lo Celso.

Fils de Heung-min (Lucas 62 ‘) 7

Il n’a fallu que 17 secondes pour enregistrer une passe, au carré pour Lo Celso avec sa première touche. Également altruiste en essayant de faire un signe de tête dans le chemin de Vinicius par la suite.

Steven Bergwijn (balle 65 ‘) 7

Menacé de mieux Son en marquant avec son premier contact, mais traîné son effort juste large. Avait l’air impatient d’impressionner après avoir été accro à la mi-temps en Belgique et a été impliqué dans beaucoup.

Tanguy Ndombele (Lo Celso 72 ‘) 6

A joué les 20 dernières minutes alors que les Spurs réduisaient le chrono en Bulgarie.

