Voici comment Dan Kilpatrick a évalué les joueurs des Spurs:

Jamais vraiment testé mais vite sorti de sa ligne en cas de besoin et assuré lorsqu’il est sollicité.

Fait un bloc important pour refuser Jack Harrison, mais sans doute le moins assuré des partants des Spurs, perdant notamment Patrick Bamford en première mi-temps. Cela semble manquer de confiance, reflété par un carton rouge de temps d’arrêt.

Course impressionnante et tête pour le but des Spurs et fait un certain nombre d’interventions à l’arrière, malgré la perte de Bamford (avec Doherty) pour une chance précoce.

Fait un gros bloc pour nier Bamford en première mi-temps mais sa distribution a souffert face à la presse agressive de Leeds.

Mettre en place l’excellente chance de Steven Bergwijn de doubler l’avance des Spurs, mais les passes étaient mitigées.

A marqué le premier but avec une passe rapide à Bergwijn et semblait avoir un point à prouver dans une démonstration énergique. Une confiance croissante reflétée par une tentative de 40 verges au but.

Tirer un effort directement sur Illan Meslier et produire un virage brillant sur le bord de la boîte de Leeds pour mettre en place Alderweireld. A fait toutes les bonnes choses défensivement, comme d’habitude.

en relation

Après avoir ébloui face aux Wolves, le Français était largement anonyme et fatigué en seconde période.

Il semblait constamment susceptible de se placer derrière la ligne haute de Leeds et a pris son but avec brio.

Un total impressionnant, y compris la victoire au penalty, mais ses difficultés devant le but se poursuivent, avec un gros raté et deux efforts bien sauvés par Meslier. Les objectifs viendront sûrement.

Bien pris sa pénalité et une brillante passe décisive pour Son a poursuivi leur remarquable combinaison.

Moussa Sissoko (Clins d’œil 76 ‘) 6

Ajout d’un peu d’énergie alors que les Spurs ont vu une victoire importante.

Lucas Moura (Ndombele 78 ‘) 6

Dit une pause à Ndombele alors que le Français se fatiguait vers la fin.

Carlos Vinicius (Kane 86 ‘) 6

A fait sa deuxième apparition en Premier League depuis le banc.

Sous-marins non utilisés: Hart, Reguilon, Rodon, Sissoko, Alli, Tanganga, Moura, Gedson, Vinicius.