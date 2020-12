L

eicester a condamné Tottenham à des défaites consécutives avec une victoire méritée 2-0 dans le nord de Londres pour les faire passer au-dessus de l’équipe de Jose Mourinho dans le tableau.

Jamie Vardy a brisé l’impasse avec le dernier coup de pied de la première mi-temps depuis le point de penalty après que Serge Aurier ait commis une faute sur James Justin et que l’attaquant ait forcé Toby Alderweirl à marquer contre son camp à l’heure.

Voici comment Sport standard ‘s Dan Kilpatrick a évalué la performance de chaque joueur des Spurs dimanche…

J’aurais dû être plus proactif en attaquant le centre de Harvey Barnes pour le deuxième but de Leicester et était également enraciné dans sa ligne pour la frappe non autorisée de James Maddison. Trop souvent trop hésitante.

Une erreur typiquement insensée de l’Ivoirien a conduit au but de Vardy depuis le point de penalty et il a également gaspillé dans le dernier tiers. Accroché à l’heure d’un après-midi à oublier.

Pour la deuxième fois en une semaine, un tir a détourné Alderweireld dans le fond de son propre filet, mais ses coéquipiers étaient plus responsables du but contre son camp.

Insouciance en possession dès le départ, ce qui a suscité de la pression et a donné le ton à l’après-midi lugubre des Spurs. Une erreur tardive a failli conduire à un troisième but de Youri Tielemans.

(Piscine via REUTERS)

Bien enchaîné par Barnes, donc peu offert offensivement.

N’a pas tenté de défier Vardy pour le deuxième but de Leicester, gagnant le dédain d’Alderweireld. Passé à l’arrière droit pendant les 30 dernières minutes, avec un impact limité.

Bien rangé et combatif, comme d’habitude, mais il manquait la gamme de passes pour faire avancer les Spurs quand ils avaient besoin d’un but.

A peine vu le ballon sur l’aile droite, mais a parfois montré le bon type d’urgence quand il est entré à l’intérieur. Blessé en début de seconde période, ce qui va inquiéter Mourinho.

Semblait prendre un coup dans la deuxième minute et était accro à la mi-temps après à peine faire une impression.

Éraflé la meilleure chance du match des Spurs, mais a quand même contraint Kaspar Schmeichel à un arrêt d’une seule main. Sa prise de décision dans le dernier tiers était mauvaise.

Pour le deuxième match consécutif, Kane aurait dû marquer une tête d’un corner mais se tromper. C’était un gaspillage selon ses propres normes élevées, mais il a forcé un arrêt de Schmeichel en seconde période.

(AP)

Gareth Bale (Ndombele ’45) 4

A montré un aperçu en tirant une faute de Wilfred Ndidi mais a tiré le coup franc au-dessus de la barre et était autrement abject.

Lucas Moura (Lo Celso 49 ‘) 4

Sa principale contribution a été de donner le ballon dans la préparation du deuxième but de Leicester.

Harry Winks (Aurier 64 ‘) 5

A fourni un peu plus de contrôle au milieu mais n’a pas réussi à apporter une contribution mémorable.

Subs non utilisés: Hart, Doherty, Davies, Rodon, Bergwijn, Vinicius.