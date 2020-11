Dan Kilpatrick était au Tottenham Hotspur Stadium pour diriger l’équipe de Jose Mourinho …

Aussi vocal que jamais entre les bâtons mais n’avait rien à faire sauf crier.

Commencé rouillé après une semaine en quarantaine et gaspillé une excellente position de passage. Il avait l’air mieux en seconde période et a presque préparé Vinicius pour un triplé avec une tête soignée.

Il avait l’air plus assuré que ces dernières semaines et a tenu tête à son homme dans les rares occasions où Ludogorets s’aventurait.

Semblait déterminé à prouver qu’il pouvait jouer le demi-centre après que Mourinho ait déclaré hier qu’il considérait le jeune comme un arrière. A remporté une série d’en-têtes imposants et bien épongé. Content de le revoir.

Le capitaine de la soirée n’a pas été testé défensivement et a frappé le premier homme de sa seule bonne position de passage.

Cela ne signifiait certainement pas une frappe miracle de 50 verges – mais ils comptent tous. En toute honnêteté, il voulait vraiment dire un effort de 30 verges dans le premier effort qui a volé large. J’ai essayé d’être positif et de faire avancer le ballon en possession.

A couru le spectacle avec sa gamme habituelle de trucs, de feintes et de dribbles. A joué un grand rôle dans le deuxième but de Vinicius avec une belle course et un tir. Sans surprise, accro au bout d’une heure pour le sauver à Chelsea.

Potentiellement un tournant pour le milieu de terrain anglais, qui a terminé avec deux passes pour Vinicius et a joué un rôle clé dans le but de Lucas. A gagné en confiance au fil du match.

Se sent en quelque sorte sur mesure pour ces nuits. Scampé sans fin et a obtenu son but avec une finition cool.

Il avait l’air vif, bien pressé, était désintéressé et des éclairs de l’ancien éclat. Mais j’ai toujours l’impression qu’il a encore plusieurs vitesses à faire.

A ouvert son compte Spurs avec une finition bien prise et ajouté une seconde à courte portée avant la mi-temps. Le jeu Hold up a également impressionné et a obtenu l’aide de Lucas. Parfait pour ces jeux pour donner du repos à Kane.

Pierre-Emile Hojbjerg (Ndombele 61 ‘) 7

Ajout d’un peu plus de mordant et augmentation du tempo après le remplacement de Ndombele.

Jack Clarke (balle 68 ‘) 7

Caméo animé du jeune ailier.

Alfie Whiteman (Hart 81 ‘) 6

Entré et a remporté un corner sur ses débuts professionnels.

Harvey White (Dele 81 ‘) 6

Presque marqué avec pratiquement son premier contact avec un entraînement du pied gauche râpeux.

Dane Scarlett (Lucas 81 ‘) 6

A eu une occasion en or de marquer à quelques secondes de la passe de Winks, mais l’effort a été sauvé.

Austin, Whiteman, Aurier, Dier, Reguilon, Hojbjerg, Sissoko, Kane, Fils, Clarke, Blanc, Scarlett

Subs non utilisés: Austin, Whiteman, Aurier, Dier, Reguilon, Hojbjerg, Sissoko, Kane, Fils, Clarke, Blanc, Scarlett

