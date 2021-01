E

Marine de huitième rang n’a pas été en mesure de provoquer la plus grande surprise de l’histoire de la FA Cup, s’inclinant 5-0 contre la Premier League Tottenham au troisième tour dimanche.

Carlos Vincius a marqué un triplé en première mi-temps et son compatriote brésilien Lucas Moura en a ajouté un autre alors que l’équipe de Jose Mourinho a fait une émeute en 13 minutes de première mi-temps.

Alfie Devine, âgé de 16 et 163 jours, est arrivé à la mi-temps pour devenir le plus jeune joueur des Spurs et est rapidement devenu leur plus jeune buteur, réalisant une belle finition pour porter le score à 5-0.

Dan Kilpatrick était sur Merseyside pour diriger la règle sur les Spurs …

Semblait mal juger la meilleure chance de Marine, permettant au hurleur de 35 verges de Neil Kengni de s’écraser sur la barre à 0-0. Quel moment cela aurait pu être. Sinon, largement non testé.

J’ai passé la majeure partie du jeu à jouer en tant qu’attaquant auxiliaire, ce qui lui convient. Terminé avec une passe décisive lorsque Vinicius a tapé après que son tir ait été arrêté.

Cela en dit long sur l’occasion que sa contribution la plus mémorable était un virage soyeux sur l’aile droite. Remplacé à la mi-temps après une mi-temps tranquille.

Assuré sur le ballon et a fait son travail défensivement lorsqu’il y était appelé, se jetant devant le tir de James Joyce pour refuser à Marine une ouverture et bloquant Kengni tardivement.

Gâché quelques bonnes opportunités d’attaque avec des centres sur-frappés.

A joué son rôle dans la procession de la première mi-temps des Spurs avant d’être accro à Devine à l’intervalle.

Le débutant complet a couvert beaucoup de terrain et l’a gardé simple. Le spécialiste du coup franc sera frustré d’en tirer un dans le mur avant de confier les tâches à Lucas.

Naturellement, il avait l’air rouillé, n’ayant pas joué depuis septembre et continuant de perdre la possession. Très probablement une apparence d’adieu.

L’architecte de la folie de Tottenham, créant les deux premiers buts avec des centres patients et désintéressés au poteau arrière. Mais aussi coupable de quelques films qui ont exaspéré Mourinho à Stoke le mois dernier.

Marine a eu du mal à faire face à son rythme et à sa franchise, et a marqué un beau coup franc après avoir remporté une faute sur le bord de la surface.

Fait un cas pour plus de temps de jeu avec un triplé impitoyable, y compris une finition élégante pour le troisième. Montré l’instinct d’un braconnier.

Alfie Devine (Sissoko 46 ‘) 8

Le plus jeune joueur des Spurs est devenu le plus jeune buteur du club avec une superbe finition. Regardé à la maison dans le football masculin et a clairement un avenir énorme.

Japhet Tanganga (Alderweireld 46 ‘) 7

Rarement troublé lorsque les Spurs ont vu la deuxième mi-temps sur le pied avant.

Gareth Bale (Dele 63 ‘) 6

Testé le gardien de but avec un coup franc plongeant alors qu’il commençait son retour de blessure. Les joueurs des Marines pourront toujours dire qu’ils ont affronté un quadruple vainqueur de la Ligue des champions.

Jack Clarke (Lucas 63 ‘) 6

N’a pas eu sa chance devant le but mais a travaillé dur pour créer des ouvertures pour l’aile gauche.

Sergio Reguilon (Davies 69 ‘) 7

Joué avec son enthousiasme et son énergie habituels, malgré le fait que les Spurs soient déjà à la maison et au sec. Une fois battu par son homme mais bien récupéré.

Subs non utilisés: Sanchez, Gazzaniga, Ndombele, Son.