Les Hammers ont mené à juste titre le but de Tomas Soucek en première période avant que l’introduction de Bruno Fernandes et Marcus Rashford à la pause ne change tout.

Les buts de Paul Pogba, Mason Greenwood et Marcus Rashford ont tué tout espoir d’un retour de rêve pour les fans de West Ham.

Voici comment Jack Rosser a évalué les joueurs de West Ham…

Pourrait faire peu sur les deux buts, a fait un arrêt intelligent d’Anthony Martial en première mi-temps.

Impérieux en première mi-temps mais ne pouvait pas faire grand-chose contre Rashford après son introduction.

Trop lent à pousser et a bien joué Rashford pour le troisième but, tout comme Moyes a poussé pour un niveleur.

Continue d’impressionner dans les trois derniers, a bien avancé quand il a saisi l’occasion.

A eu la chance de doubler l’avance au début de la seconde mi-temps, mais il a traîné et a opté pour un centre pour Bowen.

Couvre chaque brin d’herbe en première mi-temps et glisse librement pour son but, fatigué un peu dans la seconde alors que United avance.

Présence imposante au milieu de terrain aux côtés de Soucek, montre l’exemple et se retrouve toujours au bon endroit pour arrêter les compteurs

Entré dans de bonnes positions à l’avenir, la prise de décision aurait pu être plus précise dans le dernier tiers.

La plus grande menace de West Ham tout au long de la première mi-temps et malchanceux de ne pas avoir de but et de passe décisive. S’améliorer à chaque match.

Beaucoup amélioré par rapport au match Aston Villa mais a eu du mal à avancer après l’introduction de Rashford sur son aile.

Travaillé dur mais tout s’est effondré en une première mi-temps lorsque l’attaquant a perdu pied juste au moment où il était sur le point de taper dans un filet vide.

A fait avancer West Ham tardivement et a donné à United quelque chose à penser, mais n’a pas pu faire revenir les hôtes.

Bien lié avec Benrahma et Haller tardivement, les deux remplaçants offensifs font une bonne affaire pour commencer contre Leeds.

Sous-marins non utilisés: Snodgrass, Noble, Diop, Randolph

