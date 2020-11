Angelo Ogbonna a ouvert le score après seulement deux minutes lundi soir, avant que Jack Grealish ne ramène les visiteurs juste avant la demi-heure.

C’était un autre début rapide en seconde période alors que Jarrod Bowen rentrait chez lui après seulement 28 secondes, avant qu’Ollie Watkins ne frappe la barre transversale depuis le point de penalty.

L’attaquant de Villa pensait qu’il avait gagné un point dans le temps supplémentaire avant qu’un long contrôle VAR ne le dise hors-jeu par la plus petite des marges.

Voici comment Jack Rosser a évalué les joueurs de West Ham cette nuit-là …

Bon arrêt sur un coup franc de Conor Hourihane en première mi-temps et un sauvetage instinctif de Trezeguet en seconde.

Continue d’impressionner à l’arrière en raison du froid plus tôt cette saison. Bien traité avec Watkins pour la plupart.

Tête brillante pour ouvrir le score dès le début, plutôt malheureux avec la déviation de sa botte pour le but de Grealish.

A montré qu’il en avait encore plus qu’assez sur lui pour jouer à l’arrière gauche ainsi que dans un trois après que Moyes soit passé à un arrière quatre pour la seconde moitié.

Nous avons eu une nuit difficile contre Jack Grealish, embarrassé à plusieurs reprises, mais un autre affichage décent.

Pas sa meilleure performance, un gros lâcher de Watkins après que Rice ait tiré sur le maillot de Trezeguet à l’intérieur de la surface.

L’un des jeux les plus calmes de la République tchèque, mais qui continue de travailler plus dur que la plupart et couvre tellement de terrain.

Peut-être un peu malheureux d’être décollé à la pause, pris des positions assez décentes en bas à gauche mais victime du changement de forme.

Toute l’action pour les Hammers, intensifiant quand Antonio était calme. Livraison brillante pour mettre en place le premier match et a montré un grand instinct et une motivation pour atteindre son but.

N’a pas trop proposé pour aller de l’avant, mais a donné à Coufal un grand coup de main avec Grealish.

De retour après sa blessure aux ischio-jambiers mais n’avait pas l’air du tout pointu. J’ai eu du mal à étirer la ligne arrière de la Villa et j’ai eu peu de joie à la tenir aussi. Accro à juste titre à la pause.

Cela a fait une telle différence après être entré à la pause, malchanceux de ne pas garder sa place dans le onze de départ après avoir marqué la semaine dernière, mais plus que compensé.

A eu un impact instantané sur le banc avec une aide pour Bowen dans les 30 secondes, a causé beaucoup de problèmes à Matty Cash et a fait un cas réel pour commencer contre Manchester United.

Subs non utilisés: Lanzini, Diop, Johnson, Randolph