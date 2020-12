W

Est Ham est revenu à deux reprises par derrière pour obtenir un match nul 2-2 contre Brighton au London Stadium.

Ben Johnson et Tomas Soucek ont ​​tous deux marqué en réponse aux buts de Neal Maupay et Lewis Dunk alors que les Hammers devaient se remettre d’un début lent.

David Moyes a nommé une équipe plutôt conservatrice alors qu’il cherche à garder ses joueurs au frais pendant Noël, mais a été sauvé après l’introduction des remplaçants Manuel Lanzini et Andriy Yarmolenko à la pause.

Voici comment Jack Rosser a évalué les joueurs de West Ham …

Difficile de blâmer Fabianski pour les deux buts de Brighton, a également effectué quelques arrêts de routine en première mi-temps.

À peine mis un pied dans l’erreur, une autre démonstration solide d’un joueur suivant les traces d’Ogbonna pour devenir l’un des hommes les plus fiables du côté de West Ham.

La défense douce contre Maupay pour l’ouverture de Brighton aurait dû faire plus pour empêcher l’attaquant français d’être autorisé à tourner.

Il a travaillé désespérément pour amener les Hammers plus haut sur le terrain, mais Arthur Masuaku manque devant lui.

Coureur infatigable sur le côté droit et souvent à portée de main avec un défi de dernière minute à l’arrière. La traversée était plutôt capricieuse.

Son but masqué sur une performance inhabituellement lente, mais le Tchèque est toujours un danger dans la surface et livré une fois de plus.

Pas un jeu adapté au capitaine de West Ham. Joué en tant que No10 mais trop lent pendant la pause. Une surprise qu’il a duré jusqu’à la mi-temps avant d’être remplacé.

Pas son meilleur jour. J’ai essayé d’avancer et joué quelques jolis centres, mais West Ham a souvent du mal à y aller quand il n’est pas dessus.

Je n’ai pas pu trop avancer en première mi-temps, mais a profité de beaucoup plus d’espace après la pause et a bien pris son premier but en Premier League. Devrait être plus confiant en essayant de battre un joueur.

West Ham n’avait pas assez de ballon pour donner à Bowen une grande chance de créer, mais quand il y avait des ouvertures, l’ailier était loin d’être assez efficace.

Continue de faire de son mieux, mais très peu de choses se sont déroulées cet après-midi. Très isolé au premier semestre.

A accéléré considérablement le rythme après son introduction, jeu intelligent pour le but de Johnson également. Mérite bientôt un essai.

Centre dangereux dans la préparation du but de Johnson et a donné aux défenseurs de Brighton quelque chose à penser après une première mi-temps très confortable.

Sous-marins non utilisés: Benrahma, Snodgrass, Dawson, Fornals, Diop, Fredericks, Randolph