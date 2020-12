Les Eagles ont dominé la première mi-temps, leurs hôtes semblant inhabituellement aux longues jambes après leurs efforts à Leeds United la semaine dernière.

Benteke a commencé son troisième match consécutif et se réjouissait de mener la ligne contre un arrière quatre de West Ham sans que Fabian Balbuena ne manque à cause d’une blessure. Le Belge a donné un avertissement après 15 minutes, hochant la tête loin du centre de Joel Ward, mais ne s’est pas trompé la prochaine fois, s’écartant d’Issa Diop et se dirigeant vers Likas Fabianski pour son troisième but en autant de matchs.

West Ham a eu du mal à obtenir une réponse avant la pause mais était à niveau rapidement après la reprise, Sébastien Haller tirant une finition sublime du bleu alors que l’international ivoirien tonnait à la maison un coup de pied de vélo du centre de Vladimir Coufal.

Palace a fermé sa boutique après que Benteke a été expulsé pour un deuxième jaune dans le et les Hammers n’ont pas pu trouver un moyen de gagner un gagnant.

West Ham (4-1-1-1): Fabianski 6, Coufal 8, Diop 5, Ogbonna 7, Cresswell 6, Bowen 6 (Yarmolenko 6, 80 ‘, Soucek 6, Rice 6, Fornals 5 (Lanzini 7, 45’), Benrahma 7 (Snodgrass, 88 ‘), Haller 7

Subs non utilisés: Dawson, Noble, Fredericks, Randolph

Crystal Palace (4-4-2): Guaita 6, Quartier 7, Kouyate 6, Dann 6, van Aanholt 5, Townsend 6 (Schlupp, 85 ‘), Milivojevic 6, McArthur 7, Eze 7 (Ayew 6, 76’), Benteke 6, Zaha 7

Sous-marins non utilisés: Butland, Tomkins, Batshuayi, Mitchell, Riedewald.

Haut: Vladimir Coufal: Joue comme un vétéran de la Premier League. Ne semble jamais se fatiguer et livre des croix diaboliques encore et encore.

Fiasco: Issa Diop: Un premier départ pour le défenseur depuis qu’il a été testé positif au coronavirus en septembre. Accordé à Benteke beaucoup trop d’espace pour son premier but.