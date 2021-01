Pablo Fornals a marqué à la deuxième minute pour permettre aux Hammers de prendre un bon départ avant qu’Andriy Yarmolenko ne double l’avance.

Un but contre son camp d’Andy Butler de Doncaster a mis le match hors de doute avant qu’Oladapo Afolayan ne termine une belle journée pour l’académie avec un but à ses débuts pour terminer la journée.

Voici comment Jack Rosser a évalué les Hammers …

Dans le côté après que Darren Randoplh a ramassé un coup. N’avait pas grand chose à faire mais avait traité de tout ce qui se présentait à lui.

Avoir montré un rythme et une conscience brillants pour prendre du retard et mettre en place Fornals dès le début, a aidé à démarrer les Hammers.

A peine troublé à l’arrière et une sortie solide après si longtemps en marge du côté. Encourageant pour le Français.

A peine mis un pied de mal et quand il l’a fait, il a été assez vif pour se remettre et se couvrir.

Pris à plusieurs reprises, mais montre beaucoup de créativité et de confiance malgré le fait de jouer sur le flanc opposé à sa position naturelle.

Joue à chaque match comme s’il s’agissait d’une finale de coupe. L’influence en Premier League peut être diminuée cette saison mais tout en donnant tout quand il en a l’occasion.

Surpris de voir le Tchèque commencer après avoir semblé un peu fatigué récemment mais une bonne sortie – a failli marquer un étourdissement absolu sur la volée de distance.

A très bien pris son but initial et a été impressionnant tout au long.

Pas une performance accrocheuse mais a montré de l’énergie et des efforts. Aurait dû marquer au premier poteau en première mi-temps.

Son meilleur match dans un maillot de West Ham à ce jour. A fait avancer les choses et a bien fait de jouer à travers Yarmolenko pour son but – il en a juste besoin maintenant.

Belle finition et bien mené la ligne avec Antonio se reposer. Peut-être lutter contre les défenseurs de la Premier League dans ce rôle, mais a fait tout ce qui a été demandé aujourd’hui.

Le premier but de l’attaquant a couronné une merveilleuse journée pour l’académie. Bonne conscience de chronométrer sa course et de taper à la maison à partir du tir enregistré de Fredericks. Bien inséré dans un rôle plus profond que celui auquel il est habitué.