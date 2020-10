HISTOIRES CONNEXES

Dans les dernières audiences télévisées, le premier match de football du jeudi soir de Fox de la saison a attiré 10,1 millions de téléspectateurs au total et une note de démo de 3,0, dominant la nuit dans les deux mesures.

Sur The CW, Supernatural est revenu à 1,13 million de téléspectateurs et une note de 0,4, correspondant à son sommet de saison dans la démo (qui a été fixé par la première); Les lecteurs de TVLine ont attribué à l’épisode une note moyenne de «A». L’ouverture de la saison 3 de The Outpost (504K / 0,1) était à égalité avec sa deuxième course.

Autre part….

CBS | En face du football, Big Brother (3,9 mil / 0,9) a fortement chuté par rapport à la triple expulsion de deux heures de la semaine dernière. Star Trek: Discovery (1,8 mil / 0,2) a plongé d’un dixième dans la démo.

ABC | Celebrity Family Feud (4,8 mil / 0,7) et Press Your Luck (3,1 mil / 0,5) ont chacun perdu un dixième dans la démo, tandis que Match Game (2,4 mil / 0,3) a glissé de deux dixièmes.

NBC | Connexion connectée avec 1,7 mil tout en obtenant une note de 0,3 (et une note de lecteur TVLine de «C»); En partant de cela, le spécial A Closer Look a fait 1,4 mil / 0,2.

Les chiffres en direct + même jour indiqués dans notre colonne de notes ne reflètent pas les performances globales d’une émission, étant donné l’utilisation accrue de la lecture différée via DVR et les plates-formes de diffusion en continu, ainsi que la visualisation hors du domicile. Ces chiffres (nationaux rapides de Nielsen, sauf s’ils sont désignés comme finales) visent plutôt à illustrer simplement les tendances ou les superlatifs. Attention: le contenu peut être chaud!

