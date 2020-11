T

Le Evening Standard a aidé à conclure un accord historique avec 20 des plus grandes organisations mondiales de la faune sur les actions urgentes nécessaires pour éviter une nouvelle pandémie.

Il leur a dit qu’ils ont une occasion unique de capitaliser sur la demande publique d’investir dans la nature pour protéger les personnes et la planète.

Parmi les organisations qui ont signé la déclaration figuraient le World Widlife Fund, la Zoological Society of London, l’African Wildlife Foundation, la Paradise Foundation, Conservation International, Fauna & Flora International et le Jane Goodall Institute.

Covid-19 est passé des animaux aux humains en raison de la relation de plus en plus déséquilibrée de l’humanité avec le monde naturel, la Wildlife Conservation 20, ou WC20, a averti le G20 dans la déclaration conjointe.

Le groupe a déclaré aux dirigeants du G20 dans un communiqué: «Le COVID-19 a été un appel au réveil pour tout le monde sur cette planète. Le moment est venu de valoriser et d’investir dans la nature en développant des plans de relance économique durables basés sur la nature qui adoptent une approche One Health et abordent la santé planétaire à long terme, la sécurité alimentaire, la réduction de la pauvreté, le changement climatique et la perte de biodiversité et œuvrent à la réalisation du Objectifs de développement durable de l’ONU.

«C’est pourquoi la CM20 appelle les pays du G20 à investir davantage dans la résolution de ce déséquilibre critique actuel avec la nature. Sinon, le monde naturel, sur lequel nous dépendons tous, ne sera pas sauvegardé pour le bien-être et la sécurité à long terme des générations humaines actuelles et futures, et pour toute vie sur terre.

L’accord a été conclu après trois jours de discussions organisées par The Independent, Evening Standard et le partenaire de la campagne, l’association caritative internationale de conservation Space for Giants.

Le texte final a été approuvé lorsque les dirigeants des 20 organismes de bienfaisance se sont joints à une dernière session virtuelle jeudi.

En plus d’être remise au G20, la déclaration a été remise au 10 Downing Street et à la Maison Blanche, ainsi qu’à toutes les ambassades londoniennes des pays du G20.

C’est la première fois que le secteur de la conservation se réunit en si grand nombre pour présenter une demande commune aux principaux États économiques du monde.

Oliver Poole, rédacteur en chef d’Evening Standard et de la société mère de The Independent, ESI Media, qui se trouvait aujourd’hui en Arabie saoudite au moment de la déclaration, a déclaré: «C’est un moment remarquable qui a vu le secteur de la conservation s’unir pour envoyer un message clair. au G20 que les choses doivent changer.

«Je suis incroyablement fier du rôle que nous avons joué avec notre partenaire caritatif Space for Giants, pour permettre que cela se produise et nous sommes impatients de travailler avec toutes ces organisations pour réaliser le rééquilibrage avec la nature qu’elles exigent alors que nous poursuivons notre campagne»

Le W20 a déclaré dans sa déclaration qu’investir dans la nature – y compris mettre fin à la déforestation, contrôler le commerce des espèces sauvages et améliorer les moyens de subsistance des personnes vivant dans ou en dépendant des paysages naturels – n’était pas un luxe à envisager parallèlement à la reprise pandémique.

La protection de la biodiversité était la composante la plus importante des plans de rétablissement gouvernementaux qui réduiraient considérablement le risque de pandémies futures et éviteraient des dommages humains, économiques et environnementaux similaires ou plus importants.

Le coût de ces investissements, ont déclaré les responsables de la conservation, représenterait une fraction des quelque 20 billions de livres sterling de dommages économiques déjà causés par COVID-19. Selon une estimation récente, 525 milliards de livres sterling par an inverseraient le déclin de la biodiversité d’ici 2030, soit environ un quarantième du coût des retombées économiques de la pandémie actuelle.

Les cinq recommandations clés du groupe aux dirigeants du G20 incluent la nécessité de renforcer et de mettre en œuvre les lois existantes tout en en encrant de nouvelles pour protéger la faune et les habitats, d’intensifier l’application de la loi pour lutter contre le trafic d’espèces sauvages, de sauvegarder les écosystèmes naturels avec des investissements, de soutenir les communautés locales et de répondre à la demande de produits de la faune.

Le Dr Max Graham, PDG de Space for Giants, partenaire caritatif de notre campagne, a déclaré: «Covid-19 est un terrible rappel de ce qui peut arriver si nous ne respectons pas la nature, et il y a de nombreux autres signes de perte d’espèces, de déforestation. , dans la pollution.

«C’est vraiment un moment décisif où l’opinion publique soutient massivement les gouvernements du G20 qui prennent les mesures nécessaires pour protéger la faune et le monde naturel. Ils peuvent également agir et savoir qu’il est moins coûteux d’investir dans la nature pour réduire le risque de pandémie que de faire face aux terribles retombées économiques qu’elles provoquent.

Les organisations qui composent le WC20 sont African Parks, African Wildlife Foundation, BirdLife International, Born Free Foundation, Conservation International, Education for Nature Vietnam, Global Initiative to End Wildlife Crime, Environmental Investigation Agency, Fauna & Flora International, Frankfurt Zoological Society , Freeland, Jane Goodall Institute, Paradise Foundation International, Space for Giants, The Nature Conservancy, TRAFFIC, WildAid, Wildlife Conservation Society, WWF et Zoological Society of London.

