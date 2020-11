UNE

Et une autre semaine passe dans une année que nous nous souviendrons tous et que nous voudrons oublier. Alors que le Royaume-Uni dépassait 50000 décès dus au coronavirus, il y avait enfin un peu de lumière au bout du tunnel car il a été annoncé que le vaccin Pfizer et BioNTech était à 90%.

efficace pour protéger les gens contre Covid-19. Il était difficile de dire à quel point les gens étaient heureux car nous n’avions pas le droit de danser dans les rues. Mais les marchés boursiers ont grimpé en flèche, avec des milliards ajoutés au cours des actions dans l’espoir que nous sommes maintenant au début de la fin.

D’autres vaccins prometteurs sont également en phase de développement avancé. Comme l’Organisation mondiale de la santé l’a noté cette semaine, plus de 200 entreprises développent des vaccins et 48 candidats en évaluation clinique. Outre les récompenses financières offertes à l’entreprise qui peut produire et expédier les vaccins le plus rapidement, il y a les félicitations qui viendront pour résoudre un problème qui a paralysé le monde en 2020. On pourrait être pardonné de penser que ce n’est pas le cas. juste une course corporative ou médicale, mais aussi une course géopolitique.

Bien qu’elle ait reçu moins de couverture médiatique au Royaume-Uni que l’annonce de Pfizer-BioNTech, l’annonce des résultats du vaccin Spoutnik V a reçu des éloges extatiques dans la presse russe. Comme le plan développé par l’Université d’Oxford et AstraZeneca, Sputnik V est basé sur un adénovirus; on prétend avoir un taux de protection de 92 pour cent – bien que le protocole d’essai n’ait pas été rendu public. Ensuite, il y a les essais de stade avancé en Chine, tels que ceux réalisés par Sinopharm et Sinovac, qui seraient très prometteurs – bien que les données sur l’efficacité n’aient pas non plus été entièrement publiées.

Ce qui compte, cependant, c’est la fourniture, la livraison et la mise en œuvre réussies d’un médicament qui fait tourner le monde à nouveau. Les difficultés sont aigues dans le cas des traitements qui nécessitent un stockage en chaîne du froid: le vaccin Pfizer doit être conservé à -70 ° C, environ 50 degrés plus froid que tout autre vaccin utilisé aux États-Unis. Obtenir ces injections en toute sécurité et administrer sans gâcher sera extrêmement compliqué. Il se peut donc que d’autres options deviennent plus attrayantes car elles peuvent être plus facilement distribuées.

Et qu’en est-il des niveaux de compétence ici au Royaume-Uni? Un rapport préparé en novembre 2018 pour le gouvernement par le Groupe scientifique sur la grippe pandémique sur la modélisation indiquait clairement la nécessité d’interrompre immédiatement les voyages aériens une fois qu’une épidémie avait été identifiée. Imposer le plus haut niveau possible de restrictions aux voyages aériens était essentiel aussi rapidement que possible, a noté le rapport, qui prévenait que même une restriction de voyage de 99,9% ne pourrait retarder une vague pandémique que de deux mois.

En conséquence, poursuit le rapport, la recherche des contacts serait essentielle pour contenir toute épidémie majeure. Les politiciens ont décidé de garder l’espace aérien; et comme nous le savons tous, nous n’avons toujours pas de programme efficace de recherche des contacts. Cela raconte sa propre histoire de la réussite d’un programme de mise en œuvre visant à vacciner un million de personnes par semaine – plus d’un an, en d’autres termes pour que tout le pays soit protégé.

On ne sait pas non plus comment le baguage proposé par le gouvernement fonctionnera dans la pratique: y aura-t-il des files d’attente dans certains cabinets de médecins généralistes, mais des espaces vides dans d’autres? Que se passe-t-il lorsque les gens refusent de se faire vacciner? Comment les gens savent-ils que c’est à leur tour de tirer?

Et que se passe-t-il quand on a un coup (ou deux). Comment prouver que l’on a eu un vaccin – des documents ou une forme de passeport numérique seront-ils délivrés et sera-t-il infalsifiable? Compte tenu de l’incapacité de réfléchir aux GCSE et aux niveaux A, et encore moins d’avoir des stocks de seringues et d’EPI qui étaient même à jour, et encore moins prêts en nombre suffisant, il serait raisonnable de penser qu’il s’agit d’un autre accident qui attend de se produire .

Et c’est là que la course géopolitique compte vraiment. Chaque jour que nous sommes enfermés a un coût énorme pour notre compétitivité mondiale. D’autres, comme la Russie et la Chine, ont réduit les coûts et distribué des vaccins avant la fin des essais cliniques – dans le cas de la Chine à des centaines de milliers de personnes, y compris aux employés des entreprises publiques et du géant des télécommunications Huawei.

Nous sommes plus prudents dans ce pays pour une bonne raison. Nos brillants scientifiques ont travaillé sans repos dans une course pour sauver des vies, mais nous devons maintenant nous assurer de ne pas gâcher les choses parce que nous n’avons pas anticipé un autre problème que nous savions venir.