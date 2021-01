UNE

La conduite d’eau a éclaté sur une route très fréquentée de l’ouest de Londres, transformant les rues en «rivière» et laissant des milliers de personnes sans eau.

L’incident qui a éclaté à Notting Hill jeudi matin a laissé les maisons et les entreprises des codes postaux W2, W8 et W11 sans eau ni basse pression, a déclaré Thames Water dans un communiqué juste avant 13 heures.

«Nous travaillons dur pour résoudre ce problème le plus rapidement possible», a déclaré la société de services publics.

«Nous savons que cela s’est produit à un moment difficile. Nous avons répondu aux questions les plus courantes des clients sur le coronavirus, notamment sur la manière dont nous pouvons fournir une aide supplémentaire à ceux qui en ont le plus besoin. »

Les gens ont été exhortés à «rester à l’écart» de la zone normalement occupée pendant que les services d’urgence travaillent pour aider les personnes touchées.

Au moins 20 sous-sols, à la fois dans les maisons et les entreprises, ont été inondés jusqu’à 5 pieds d’eau.

Le conseil de Kensington et de Chelsea a déclaré dans un communiqué vers 11 heures: “Thames Water et les pompiers de Londres sont aux prises avec un éclatement principal provoquant de graves inondations à Notting Hill Gate.

«Nous sommes sur le terrain pour fournir des sacs de sable et une assistance. Veuillez rester à l’écart de la zone. »

Les utilisateurs des médias sociaux ont partagé des images dramatiques de la scène, avec le journaliste de Sky News, Tom Gillespie, tweetant: «C’est pourquoi je n’ai pas pu prendre une tasse de thé ce matin.

“Pas d’eau dans de grandes parties de l’ouest de Londres, car la majeure partie coule dans les rues de Notting Hill.”

Pendant ce temps, l’ambassadeur tchèque Libor Seckha a posté: “Notting Hill Gate vient de devenir une rivière.”

Les sapeurs-pompiers de Londres ont déclaré que les pompiers continuaient à «allier et détourner les eaux de crue» après l’inondation d’un certain nombre de propriétés.

Le commandant de l’arrondissement, Darren Tulley, a déclaré: «Une grande conduite d’eau a éclaté et a inondé les sous-sols d’un certain nombre de propriétés, résidentielles et commerciales, dans les environs.

«Nous travaillons en étroite collaboration avec des partenaires tels que Thames Water et TfL pour atténuer et détourner les eaux de crue.

“Notting Hill Gate est fermée entre les jonctions de Linden Gardens et de Kensington Church Street et restera probablement fermée pendant un certain temps. Nous conseillons aux gens d’éviter la zone dans la mesure du possible.”

La brigade a été appelée sur place à 8h25.

Deux camions de pompiers des casernes de Kensington et de Paddington, une unité de secours en cas d’incendie de la caserne de pompiers d’Euston et des véhicules de soutien sont restés sur les lieux plus de quatre heures plus tard.