Nourrissez les girafes, Demi Rose conquiert les fans avec sa robe | INSTAGRAM

La belle mannequin britannique, Demi Rose, sillonne toujours les terres du vieux continent africain où elle en a rencontré une venue du vieux continent africain, où elle a rencontré l’un des amours de sa vie, les girafes.

C’est ce que nous avons pu découvrir dans la dernière photo qu’il a téléchargée dans son Instagram officiel, dans laquelle elle apparaît avec une très belle robe avec laquelle elle a réussi à conquérir ses fans et, incidemment, nous a montré comment elle nourrissait les girafes en étant un délice visuel.

Sur la photo, nous pouvons voir comment la giraffe elle étire son cou pour manger une partie de la nourriture que Demi Rose tient dans ses mains et deuxièmement, elle a posté une vidéo dans laquelle elle apparaît debout sur une balançoire géante tout en continuant à nourrir le bel animal.

Cela pourrait aussi vous intéresser: De “Aventurier”, Demi Rose surprend avec une tenue. En tant que vedette?

Ces éléments de contenu sont très précieux car on peut non seulement voir la beauté de la jeune mannequin mais aussi l’excellente atmosphère que nous offre le continent dans lequel elle voyage en tant qu’exploratrice.

L’instantané compte déjà plus de 168 000 likes et sa boîte de commentaires est pleine de compliments, de compliments et bien sûr de beaucoup de texte dans lequel il cherche à attirer votre attention pour voir si vous les lisez, le tout en 5 heures.

Comme on le sait, il y a déjà plusieurs images que son incroyable aventure partage avec nous, dans lesquelles elle a connu beaucoup de choses qu’elle ne savait pas auparavant mais qui feront désormais partie de sa vie et ses pensées et son cœur l’accompagneront pour toujours.

Demi Rose est l’un des modèles préférés sur Internet, il y a donc de nombreux fans qui sont plutôt satisfaits de ce contenu, qu’ils trouvent excellent et parfait car ils ne s’y attendaient jamais.

Malgré le fait que cette année 2020 n’était pas ce à quoi on s’attendait Demi Rose, Elle est très heureuse d’avoir fait ce voyage en Afrique, bien sûr, elle a pris tout le soin possible pour éviter toute situation négative, ce que ses fans la remercient car ils espèrent que rien de mal ne lui arrivera jamais.

Étant en Afrique, il profite de ses aventures avec ses amis et découvre quelques coins de recoins du vieux continent, profitant de la situation pour faire quelques séances dans ces directions qui ont certains des plus beaux paysages et aident beaucoup à la production de Contenu.

Suivez-nous sur notre Facebook et obtenez plus de Show!

D’ailleurs, dans ses histoires Instagram, il ne se rapproche pas un peu plus de sa vie personnelle car comme on le sait là-bas, il cherche à partager certaines choses qu’il ne fait pas connaître dans son profil officiel, car là il place toujours la production pure est très bien travaillée et réserve que d’autres endroit pour nous en apprendre un peu plus sur leur quotidien.

Dans ses dernières histoires, nous avons pu voir qu’elle était dans une séance photo en s’amusant beaucoup avec son enregistrement sur téléphone portable en faisant des grimaces, afin que nous puissions découvrir qu’elle est aussi une fille extravertie et surtout charismatique qui cherche à nous divertir.

Si vous êtes fan de Demi Rose, nous vous recommandons de continuer à regarder Show News pour ne manquer aucune de ses nouvelles aventures et en particulier les faits curieux qui se révèlent à son sujet au fil des jours, continuant à être l’un des meilleurs modèles et un l’un des favoris d’Internet.