Les fans de la télévision des années 1990 seront ravis alors que le casting de The Fresh Prince of Bel-Air se réunira pour un spécial retrouvailles. L’événement sera diffusé sur HBO Max en novembre et célébrera le 30e anniversaire de ses débuts sur NBC. PopCulture.com a rencontré Alfonso Ribeiro, qui jouait Carlton Banks dans la série et a révélé qu’il aimait rattraper le casting.

“Je les adore; ils sont de la famille pour moi”, a déclaré Ribeiro dans notre série, PopCulture @ Home. “Ce fut une sorte de plaisir de se réunir et de faire ça avec eux. Ils ont toujours été de la famille. Nous nous aimons; nous parlons tout le temps. C’était un moment merveilleux pour se réunir et avoir cette réunion spéciale. Ribeiro a ensuite parlé sur ce que les fans devraient attendre de la spéciale retrouvailles.

“Ça va être vraiment sincère”, a ajouté Ribeiro. “Nous avons rendu un merveilleux hommage au regretté James Avery. Nous allons emmener tout le monde faire un tour, un petit tour dans les coulisses de la façon dont nous avons tourné [the show], l’impact que cela a eu sur les générations et l’impact que nous avons eu sur la télévision de sitcom. “Ribeiro a ensuite déclaré que le spécial réunion examinerait” la façon dont nous avons fait les choses différemment et pourquoi nous pensons qu’une partie du succès était basée sur la façon dont notre distribution a joué un rôle rôle important dans le développement de chaque saison, de chaque personnage et de la série … Nous nous sommes bien amusés à le tourner. Ça va être amusant.”

The Fresh Prince of Bel-Air s’est déroulé de 1990 à 1996 et a joué Ribeiro, Will Smith, Tatyana Ali, Karyn Parsons, Janet Hubert-Whitten, Daphne Maxwell Reid, Joseph Marcell et Avery, décédés en 2013. La série a été nominée pour plusieurs prix. au cours de sa course, et Ribeiro a remporté le prix de l’image pour le meilleur acteur de soutien dans une série comique en 1996. Malgré le début du spectacle 30 ans encore, il résonne toujours avec les gens maintenant.

“Il n’y a aucun moyen que vous puissiez faire quelque chose et penser à l’avenir”, a déclaré Ribeiro en parlant de l’impact de The Fresh Prince of Bel-Air. “Il est intéressant de noter que la série a plus de succès après que nous ayons arrêté le tournage que ce qu’elle était lorsque nous tournions. Nous n’avons jamais un top 10 basé sur les cotes d’écoute, mais les intrigues résonnent toujours. Les intrigues sont éternelles.”