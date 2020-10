Dans la semaine qui précède le jour du scrutin, The Verge publie une série d’éditoriaux sur ce pour quoi nous votons – pas des candidats mais les idées qui nous poussent à nous engager dans le processus électoral en premier lieu.

Dans la nuit du 11 mars 2020, je me suis assis dans mon appartement de Brooklyn à côté d’une pile de vieux magazines, de bâtons de colle et de ciseaux. J’avais passé la semaine à regarder des modèles de coronavirus et à me plonger dans un nœud d’anxiété écrasante, à regarder la pandémie de coronavirus prendre de l’ampleur aux États-Unis. Mon ami pensait que le collage serait une bonne distraction.

Au lieu de cela, cette nuit-là, le monde a changé: Tom Hanks a annoncé qu’il avait COVID-19, la National Basketball Association a suspendu sa saison après que Rudy Gobert a été testé positif pour le virus, et la vie aux États-Unis est passée à l’état d’urgence. Le virus brûlait déjà à travers la ville de New York, et l’ampleur de la destruction était sur le point de s’aggraver.

Au cours des huit derniers mois, ma peur d’un virus inconnu et mortel a été progressivement remplacée par la colère et un sentiment d’impuissance. Au moment de la publication, plus de 8 millions de personnes aux États-Unis ont contracté le coronavirus et plus de 220000 personnes sont décédées. Les taux de cas grimpent maintenant pour la troisième fois alors que nous nous dirigeons vers les mois d’hiver, lorsque le temps froid pourrait conduire les gens à l’intérieur. Les modèles montrent que des dizaines de milliers de personnes supplémentaires pourraient mourir au printemps.

Rien de tout cela n’était inévitable.

Un nouveau virus passant d’un animal à un humain – c’est inévitable. Mais la quantité de maladies et de décès que nous avons vécues aux États-Unis au cours des huit derniers mois ne l’était pas. Les experts disent souvent qu’il n’y a pas de catastrophe naturelle. Il existe des risques naturels, comme un nouveau virus. Que ces dangers deviennent des catastrophes dépend des personnes et de la prise de décision humaine.

Nous sommes au milieu d’une catastrophe en ce moment à cause des décisions prises par des agences comme les Centers for Disease Control and Prevention (CDC), qui ont porté le blâme pour les erreurs de test précoces et se sont laissées écarter par la Maison Blanche quand elle le devrait. ont fait la promotion de la bonne science. Nous sommes dans une catastrophe parce que les gouverneurs ont émis des ordres de rester à la maison et de porter des masques trop tard, et certains ont donné la priorité à la politique sur la science. Et nous sommes dans une catastrophe parce que la Maison Blanche a délibérément nié l’ampleur de l’urgence et refusé de présenter un plan national. Nous savons comment lutter contre les pandémies. Le Conseil de sécurité nationale (NSC) des États-Unis avait même un manuel complet décrivant les tactiques que le gouvernement fédéral devrait utiliser face à une menace de maladie infectieuse. L’administration Trump ne l’a pas utilisé.

Je veux des dirigeants fédéraux, étatiques et locaux qui suivent le livre de jeu – ou qui suivent n’importe quel livre de jeu. Le NSC a supposé certaines choses sur la façon dont les États-Unis lutteraient contre les menaces futures, notamment que «le gouvernement américain utilisera tous les pouvoirs à sa disposition pour prévenir, ralentir ou atténuer la propagation d’une menace de maladie infectieuse émergente. J’aimerais être convaincu que le gouvernement a tout intérêt à faire cela.

Les huit derniers mois ont érodé la confiance dans les institutions chargées de protéger notre santé, y compris le CDC et la Food and Drug Administration (FDA). Le président Donald Trump continue de faire pression publiquement sur la FDA pour qu’elle autorise les traitements, même lorsqu’il n’y a pas de bonnes preuves pour les étayer. Il a passé des mois à promettre un vaccin avant le jour du scrutin, amenant les gens aux États-Unis à penser que la FDA évalue les candidats vaccins sur la base de la politique et non de la sécurité.

C’est entaché de confiance dans la vaccination et il sera plus difficile pour les responsables de la santé de convaincre les gens de prendre un futur vaccin COVID-19. Les conséquences pourraient aller au-delà de cela. Les responsables de la santé ont besoin que les gens aient confiance que des mesures telles que le verrouillage et les mandats de masques sont nécessaires et qu’ils coopèrent avec la recherche des contacts. Les personnes que nous choisissons de diriger devraient donner la priorité à la reconquête de cette confiance. Ce sera un défi – les responsables du CDC ont déclaré à ProPublica que cela pourrait prendre une génération ou plus – mais sans confiance dans les agences de santé comme la FDA et le CDC, nous nous dirigerons vers la prochaine urgence de santé publique encore plus loin.

Nous avons également besoin de leaders qui investissent dans la santé publique proactive plutôt que réactive. Bien réagir en cas d’urgence de santé publique ne peut pas faire grand-chose. Se préparer à l’avance est la défense la plus importante – et l’administration Trump n’assume pas tout le blâme pour cet écart. Les scientifiques savent depuis le SRAS qu’un nouveau coronavirus pourrait provoquer une pandémie, mais les agences de financement n’ont pas investi dans la recherche sur les coronavirus. Les agences sanitaires nationales et locales sont chroniquement sous-financées depuis des décennies. Des dizaines de milliers d’emplois en santé publique ont été supprimés au cours de la dernière décennie. Environ 2 pour cent seulement des dépenses de santé sont consacrées à la santé publique.

Une bonne santé publique consiste à jouer la défense et non l’offensive. Il s’agit de s’assurer que de mauvaises choses ne se produisent jamais en premier lieu. C’est comme un gardien de but dans un match de football: les arrêts flashy de la bobine de surlignage sont excellents, mais les athlètes les plus impressionnants sont ceux qui sont positionnés exactement au bon endroit au bon moment pour ne pas avoir à faire ce plongeon acrobatique. . Lorsque la santé publique est bien faite, la plupart du travail est invisible.

La pandémie COVID-19 n’étouffera pas les États-Unis pour toujours. Finalement, le virus s’installera probablement dans une circulation régulière dans la population humaine. Nous ferons mieux de le prévenir et de le traiter, et cela deviendra une menace plus légère et familière. Mais il y aura plus de nouveaux virus, et certains de ces nouveaux virus auront le bon mélange de caractéristiques pour devenir des pandémies. Les risques infectieux sont partout. Je recherche un leadership qui les empêchera de se transformer en catastrophes.