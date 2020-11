T

il y avait une ironie comique à propos de ma partenaire Claudia recevant une offre d’emploi à Liverpool au moment où elle devenait le hotspot Covid-19 du pays.

Nous avions quitté Londres et sommes retournés dans le Yorkshire où nous étions tous les deux de quelques mois avant que le virus ne s’installe vraiment au Royaume-Uni, et pendant le premier verrouillage, nous nous sentions satisfaits de faire notre exercice quotidien sur une lande dramatique plutôt qu’à Crystal Palace. Parc. Mais vivre dans une grande ville nous a manqué, alors, lorsque Claudia a obtenu un emploi à l’Université de Liverpool, nous avons été heureux de déménager à nouveau, pensant que les restrictions de Covid ne dureraient pas éternellement.

Certes, nous avons perdu les petites choses que vous appréciez lorsque vous déménagez. Il n’y a pas eu de pendaison de crémaillère, personne pour admirer nos plantes d’intérieur astucieusement arrangées ou commenter notre vertu signalant l’impression murale de Jeremy Deller. Se faire de nouveaux amis n’est pas vraiment une option. Mais pour la plupart, nous avons de la chance, nos angoisses Covid se limitent à s’inquiéter pour nos parents et à grincer des dents sur nos propres visages sur Microsoft Teams.

Le deuxième lockdown nous a donné l’opportunité de pénétrer lentement dans une ville dont nous n’avions aucune connaissance réelle. Faire du jogging dans le parc Sefton est une joie, tout comme marcher le long de la Mersey au crépuscule. La scène culinaire de Liverpool est louée pour sa variété, et nos expériences, des petites assiettes du Moyen-Orient à l’extérieur sur les quais, aux célèbres chips de sel et de poivre (disponibles dans tous les bons chippies) nous ont laissé en vouloir plus.

Cependant, si même Maray, un phare de la scène gastronomique contemporaine de Liverpool, a dû fermer temporairement son restaurant, vous vous inquiétez pour l’avenir à long terme de nombreux endroits moins célèbres. La ville qui évite le soleil a une méfiance inhérente à l’égard des conservateurs de Boris Johnson. Les graffitis dans le parc disent «F *** Deliveroo, Eat the Tories», et lorsqu’un propriétaire de café a initialement continué à permettre aux clients de manger malgré les restrictions, leur Instagram était plein d’éloges rebelles.

Cependant, la ville se sent aussi en sécurité que partout ailleurs. Je suis heureux que nous ayons fait le pas et j’ai hâte de découvrir Liverpool à son maximum en 2021. Je veux voir des enterrements de vie de jeune fille et de jeune fille à l’ancienne brasserie Cains, regarder le football sur grand écran dans des pubs bruyants et marcher dans un endroit bondé. Bold Street un vendredi soir. J’espère juste que trop de choses n’ont pas été perdues en cours de route.