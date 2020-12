«Bien que nous dépendions d’un brief marqué par le réalisateur, nous voulions nous inspirer des années 80, dans les looks arobics, en particulier le look star qu’est le corps, et qu’ils étaient juste des vêtements très mémorables et que tout le monde devait la main, qui était facile à recréer pour tout le monde », explique Gérard.

Le look a déjà été recréé par María León, qui voulait rejoindre la tendance, obtenant même un look de la Colombienne elle-même, ce qui remplit de fierté la styliste née à Barcelone.

@sargentoleon Pos Je vais le télécharger à nouveau parce que @shakira me fait danser quand même🤗🔥💃🏽❤️ ## agirllikemechallenge ## agirllikeme ## tiktokdance ♬ son original – María León

«C’est un sentiment de grande fierté, il y a beaucoup d’heures de travail, même si c’est une idée générale, atterrissant sur les besoins de l’artiste, les actions qui vont être utilisées, il y a tellement de facteurs qui doivent être combinés pour obtenir un look réussi, alors C’est un sentiment de grand bonheur et de grande fierté », a-t-il expliqué.

À propos du travail avec le Colombien, Gerard a déclaré que ce n’était pas la première fois qu’ils travaillaient ensemble.

“Je la connais depuis quatre ans, je collabore avec elle depuis que nous avons lancé une vidéo pour son parfum, qu’elle lance chaque année, j’aime beaucoup qu’elle soit une femme qui soit très claire sur ce qu’elle veut, donc je n’ai pas à être inquiète, J’adore la clarté dont vous disposez pour prendre des décisions », a-t-il déclaré.