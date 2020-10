Le vendredi 2 octobre, Rascal Flatts a sorti Twenty Years of Rascal Flatts the Greatest Hits, qui contient 20 des plus grands succès du groupe et quelques favoris des fans, classés par ordre chronologique. “C’était assez unanime avec le label, ce qui allait être”, a déclaré Gary LeVox à PopCulture.com et à d’autres médias. “Nous avons eu la chance d’avoir 17 numéros un, donc nous avons pris un bon départ.”

Assembler l’album a servi comme une sorte de chemin de la mémoire pour le groupe, et LeVox a partagé que “I’m Movin ‘On” est la chanson qui l’a personnellement ému en réfléchissant à 20 ans. Le quatrième et dernier single du premier album du groupe, “I’m Movin ‘On” a donné à Rascal Flatts leur premier disque d’or. “[Radio personality] Gerry House l’a joué pour sa femme parce qu’elle voulait l’entendre à la radio et c’est devenu un truc énorme “, se souvient LeVox.” Il nous a donc fallu trois singles pour vendre quelques disques et nous mettre les pieds sur terre. et nous présenter le monde. “

“Cela ne fait qu’à chaque fois un flot d’émotions”, a-t-il poursuivi. “En regardant cette chanson et en nous rappelant juste où nous étions quand nous l’avons coupée. Et puis c’est devenu juste ça … les pasteurs l’utilisaient à l’église, les alcooliques anonymes, ils l’utilisaient dans les AA dans les programmes en 12 étapes. est devenu plus grand que nous. C’est donc celui sur lequel je réfléchis et je dis simplement: ‘Wow, c’est le pouvoir de la musique et nous avons la chance d’être ceux qui l’ont coupée.’ “

Jay DeMarcus a nommé “Stand” comme la chanson de l’album qui compte le plus pour lui. “Je pense que cela signifie vraiment beaucoup pour nous. C’était un grand, grand rythme pour nous avec l’album Me and My Gang. Et nous avons entendu tellement d’histoires incroyables sur la façon dont cela a aidé les gens à surmonter tant d’obstacles. leur propre vie », a-t-il déclaré. “Donc avoir celui-là sur cet album et réfléchir à ce que cette chanson a signifié pour tant de gens est vraiment spécial pour moi.”

Pour Joe Don Rooney, c’était “Life Is a Highway”, que Rascal Flatts a enregistré pour le film d’animation de 2006 Cars dans la première chanson qu’ils ont enregistrée avec le producteur Dan Huff.

“Cette chanson pour moi, c’est comme, elle crie ce que Rascal Flatts est tout au sujet de toutes ces années et de tournées et d’être avec nos fans et ces chansons et tout”, a partagé Rooney. “C’est littéralement l’une des chansons qui illustre tout ce dont nous parlons. Totalement.”

Voir la liste complète des titres de Twenty Years of Rascal Flatts the Greatest Hits ci-dessous et diffuser l’album ici.

1. Je suis en mouvement

2. Ces jours-ci

3. Bénissez la route brisée

4. Voitures rapides et liberté

5. Ce qui fait le plus mal

6. La vie est une autoroute

7. Mon souhait

8. Stand

9. Emmenez-moi là-bas

10. Voici au revoir

11. Pourquoi attendre

12. Je ne lâcherai pas

13. Facile (avec Natasha Bedingfield)

14. Banjo

15. Viens me réveiller

16. Modifié

17. Rewind

18. Émeute

19. J’aime le son de ça

20. À vous si vous le voulez