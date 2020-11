je

Je déteste qu’on vous le dise, mais … j’ai eu un mauvais pressentiment pour la nuit dernière. En tant que personne de gauche, j’espérais une victoire de Biden, mais mes eaux envoyaient des signaux de danger. Et cela n’avait rien à voir avec l’énorme pizza que j’ai inhalée en panique à 23 heures. J’ai prédit avec précision Hillary Clinton perdant et Brexit en 2016 et malgré les sondages prédisant un glissement de terrain pour Biden, je me sentais plus incertain après avoir interrogé diverses personnes aux États-Unis, en particulier à propos du vote non blanc.

La race est devenue un problème majeur après la mort de George Floyd et de Breonna Taylor, et les manifestations de Black Lives Matter sont devenues très politiquement chargées. La race était le seul problème à avoir coupé Covid, mais cela n’a peut-être pas eu l’effet galvanisant que nous pensions et espérions qu’il aurait. Nous supposons toujours que les électeurs non blancs voteront automatiquement pour un parti «progressiste», mais on me disait que les Latinos de Floride ne le ressentaient pas pour Biden. Les électeurs cubains ont également été rebutés par l’étiquette «socialiste». J’ai entendu des rapports selon lesquels d’autres groupes raciaux se sentaient aliénés par les manifestations de Black Live Matter et que le message «défund the police» était déroutant et impopulaire.

Un jeune commentateur noir m’a dit qu’il n’y avait pas de véritable buzz à propos de Kamala Harris dans ses cercles et que les personnes les plus excitées à son sujet étaient des fans blancs d’Hillary Clinton. Un ancien pasteur démocrate noir qui conseille maintenant Donald Trump m’a dit que beaucoup de membres de sa congrégation avaient abandonné la politique alors que l’Amérique avait un président noir.

Un correspondant m’a dit que le blitz final des rassemblements de Trump avait été électrisant et avait attiré des foules massives tandis que les événements démocrates avaient été terne. Il y a encore un long chemin à parcourir en termes de ventilation appropriée du vote, mais selon le sondage de sortie, il semble qu’en plus de s’accrocher au vote de la classe ouvrière blanche, Trump a peut-être doublé son vote parmi les femmes noires et vu des gains parmi les femmes noires. Latinos. Ceci malgré ses commentaires incendiaires sur la race.

Cela signifie-t-il que tout le monde en Amérique se soucie moins de ces problèmes? Probablement. Ou cela signifie-t-il que les démocrates n’ont pas réussi à trouver un accord et à traduire la douleur et l’indignation en soutien aux urnes? Absolument. La proximité de cette élection est un autre appel au réveil brutal pour les libéraux.

Les gens comme moi, et peut-être vous, pensaient que c’était une élection directe entre le bien et le mal et qu’il était temps pour Biden de sauver l’Amérique. Mais devinez quoi – l’Amérique ne veut pas être sauvée. Le Trumpisme était censé mourir hier soir dans une confrontation dramatique et satisfaisante qui rachèterait 2020.

Loin de là. Les rumeurs de sa disparition sont grandement exagérées. Cela montre qu’il existe toujours une demande et un désir pour ce qu’il représente. Biden pourrait bien gratter la ligne, mais ne nous leurrons pas, ce n’était pas le glissement de terrain décisif nécessaire pour changer le cours de l’Amérique. Quoi qu’il arrive, Trump a déjà gagné. Il est toujours populaire. Son héritage perdure. Ce combat est loin d’être terminé.

Le Trumpisme était censé mourir hier soir dans une confrontation dramatique et satisfaisante. Loin de là

Quelque chose pour vous détourner de la politique?

Si vous avez besoin de quelque chose pour vous détourner de la politique, offrez-vous le jeu de la reine sur Netflix. C’est une sublime mini-série sur le monde des échecs avec un tour sensationnel de l’actrice Anya Taylor-Joy. Elle joue le génie de l’enfant Beth Harmon qui finit par jouer les grands maîtres. C’est élégant, intelligent et très regardable. C’est formidable de voir une jeune femme dans un rôle central qui concerne son intellect, son talent et sa complexité imparfaite plutôt qu’une histoire d’amour.

Cela aide également qu’elle ait une garde-robe à tomber par terre et les meilleurs cheveux. Attendez-vous à une augmentation des ventes de jeux d’échecs pendant le verrouillage.