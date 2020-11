Jon Gosselin et Colleen Conrad ont commencé à sortir ensemble il y a six ans et en l’honneur de cet anniversaire, Conrad s’est rendu sur Instagram pour réfléchir à leur temps ensemble. Gosselin, bien sûr, était auparavant marié à Kate Gosselin avant que les deux ne se séparent en 2009 après avoir mis huit enfants au monde ensemble.

Sur son Instagram, Conrad a posté une photo des deux s’embrassant devant la baie. «Nous avons vécu beaucoup de choses ensemble et chaque jour, je t’aime de plus en plus», a-t-elle commencé sa légende. Entre les deux, elle était la seule à commémorer le grand jour. «Je ne peux pas imaginer que vous ne soyez pas dans ma vie. J’ai hâte de voir ce que les années à venir nous réservent! Joyeux 6e anniversaire Jon. » Gosselin, cependant, est resté silencieux sur les médias sociaux après être resté silencieux en juillet, donc ne rien publier sur leur anniversaire ne signifie rien d’important.

Cela vient après que les deux ont passé Thanksgiving ensemble alors que la star de Jon & Kate Plus 8 avait partagé ses espoirs d’avoir deux de ses enfants, Collin et Hannah, prenant le temps d’aller voir le reste de leurs frères et sœurs qui vivent avec leur mère. La source d’InTouch Weekly a noté que Conrad a en fait été celui qui a le plus insisté pour que tous les enfants restent en contact et continuent d’avoir une relation malgré le fait que leurs parents se séparent. La source a déclaré qu’elle «encourageait toujours» les enfants à rester en contact et à prendre du temps les uns pour les autres. Il n’y a eu aucun suivi pour savoir si les deux enfants se sont rendus chez leur mère pendant les vacances de Thanksgiving ou non.

Quant à Kate Gosselin, elle vient de passer ses dernières vacances passées dans sa maison de Pennsylvanie, où vivait auparavant toute la famille. Gosselin a mis la maison en vente et l’a rapidement vu sortir du marché après avoir été achetée pour plus de 1,3 million de dollars. La maison appartenait à la famille depuis 2008, date à laquelle ils ont acheté la maison pour 1,1 million de dollars. En prévision de son dernier Thanksgiving à la propriété, Gosselin avait l’intention de le passer avec les six enfants qui y résident avec l’espoir que les deux autres se frayent un chemin là-bas. La famille est devenue célèbre pour la première fois en 2007 lorsque Discovery Health Channel a diffusé Jon & Kate Plus 8 avant de passer à TLC.