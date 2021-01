T

Je dois commencer à penser au Plan D. Cela fait presque exactement un an que la Chine a dit au monde qu’elle avait découvert qu’un nouveau virus se propageait parmi sa population. À l’époque, la plupart d’entre nous, et la plupart de ceux qui nous gouvernent, n’y prêtaient guère attention. Puis les hôpitaux du nord de l’Italie ont été débordés, notre Premier ministre s’est retrouvé en soins intensifs et la complaisance a cédé la place à la panique. Les graphiques ont montré un pic de cas.

C’est alors que le premier plan est entré en vigueur, Plan A. Aplatissez le sombrero. Beaucoup d’entre nous contracteraient la maladie, nous a-t-on dit, mais nous devions répartir le taux d’infection pour que nos services de soins intensifs puissent y faire face. En est venu le verrouillage. Les rues se vident, les chantiers arrêtés, les écoles fermées. Les ministres ont été stupéfaits du niveau de conformité. Qui pourrait deviner que les Britanniques seraient un peuple aussi anti-liberté?

C’était un effort national impressionnant. La maladie a été repoussée. Il y a eu une brève réflexion sur ce qui aurait pu être mieux fait. Peut-être que l’apprentissage en ligne pour nos écoliers aurait pu être meilleur – donnez à Joe Wicks un honneur pour avoir sauvé la situation. Peut-être devrions-nous profiter de ce répit pour jeter le poids du gouvernement derrière un service national complet de tests. Non, ayons un plan pour manger dehors pour aider à la place.

C’est tout à fait compréhensible. Toute la pression était de se détendre. Les dommages causés aux entreprises et aux emplois des personnes sont trop évidents. Un sentiment similaire a été observé en Europe et en Amérique du Nord. Collectivement, nous avons oublié que nous étions toujours confrontés à un virus hautement infectieux pour lequel nous n’avions aucun antidote. L’automne est arrivé et la maladie est revenue. C’est là que nous avons vu le plan B: attendre «la cavalerie scientifique» car nous pouvons entendre son «clairon lointain venir au-dessus du front de la colline» – c’est-à-dire qu’un vaccin est en route. Des niveaux ont été introduits après un barney avec les maires locaux, puis un verrouillage partiel est arrivé en novembre, puis différents niveaux sont apparus et Noël a été annulé. NHS Test and Trace était censé contrôler le tout, mais un indice de ce qui se passait réellement était que le gouvernement avait cessé de publier les statistiques sur le nombre de personnes téléchargeant leur application.

Nous sommes maintenant de retour dans un verrouillage national complet. Plan C: accrochez-vous à la chère vie. Une mutation de Covid est responsable de la flambée des cas. Apparemment, nous aurions été bien si le monde des virus n’était pas soumis aux lois de l’évolution. Hier soir, le Premier ministre nous a dit que «les semaines à venir seront les plus dures à ce jour», mais à la mi-février, le gouvernement espère avoir vacciné les plus vulnérables et nous serons au-dessus du pire. Jamais de ma vie je n’ai souhaité que mon ancien collègue Boris Johnson ait plus raison sur quelque chose. Mais je crains que nous ne soyons à nouveau victimes de ce que mon vieil ami, le commentateur Danny Finkelstein, appelle «un parti pris d’optimisme». Nous espérons le meilleur et, par conséquent, nous ne parvenons pas à nous préparer au pire. Mais que se passe-t-il si, malgré des efforts héroïques, nous n’atteignons pas deux millions de vaccinations par semaine? Et si de nouvelles mutations du virus rendaient les choses beaucoup plus difficiles? Et si nous concluons que même avec les personnes âgées et les plus vulnérables vaccinées, nous ne pouvons toujours pas laisser déchirer une maladie qui laisse tant de gens souffrir de ses effets à long terme? Et si les verrouillages et les quarantaines se poursuivaient tout au long de cette année, ou même, Dieu nous en préserve, la prochaine?

Il n’y a pas de temps comme le présent pour aborder les choses que nous aurions dû faire dans le passé. Nous ne nous sommes pas encore assurés que lors de ce prochain verrouillage, chaque enfant de chaque école ait accès à l’excellent apprentissage en ligne que certaines écoles publiques inspirantes ont fourni au cours de la première. Loin de là. Alors abordons cet échec maintenant. Offrons des ordinateurs portables à tous les étudiants, des connexions haut débit subventionnées pour les familles qui n’en avaient pas les moyens, poussons les grandes technologies à se développer. Donnons honte aux universités de fournir quelque chose de plus pour les 9000 £ qu’ils facturent aux étudiants que la conférence vidéo d’une heure par semaine que trop de gens fournissent encore. Offrons une formation aux centaines de milliers de personnes assises à la maison sans emploi où retourner.

Maintenant que la mascarade de la planification d’un Brexit sans accord est terminée, concentrons toutes nos contingences civiles sur la fourniture d’un service de test où tous ceux qui veulent un test en obtiennent un et obtiennent un résultat dans les 24 heures, au cas où c’est la seule façon -ouvrir notre économie cette année. Espérons qu’il y ait de la lumière au bout du tunnel – mais planifions cette fois-ci un monde où nous passerons plus longtemps dans l’obscurité.