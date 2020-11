UNE

diverses règles entrent en vigueur et des mesures doivent être prises par les entreprises britanniques qui font du commerce avec l’UE, avant la fin de la période de transition, le 31 décembre 2020.

Cela signale un nouveau chapitre de nouvelles opportunités, mais les entreprises britanniques doivent être préparées. Ici, deux marques britanniques nous disent comment elles planifient à l’avance…

Caroline Bennett, propriétaire, unique discrétion

(

Catherine Bennett dispose désormais de la documentation requise pour les importateurs et exportateurs commercialisant avec l’UE – y compris un numéro EORI

/ Seule discrétion)

Vous n’attraperez pas de sole de Douvres, de seiche ou de rouget dans les mers froides de janvier – ce que la poissonnerie Caroline Bennett, ci-dessus, sait. Basée sur le quai de Plymouth, elle s’attend à ce que le hareng, le lieu jaune et la lingue soient débarqués des eaux britanniques cet hiver. Et elle est prête pour eux.

Lorsque la période de transition au Royaume-Uni se terminera le 31 décembre, elle devra également veiller à emmener son poisson dans l’UE avec les papiers appropriés.

Bennett vend 20 pour cent de ses prises à la Belgique, où les clients apprécient son poisson d’origine éthique – et où il n’y a pas du tout de flotte de pêche artisanale.

Elle a fondé Sole of Discretion en 2016 dans le but de créer un marché durable pour les petits bateaux de pêche britanniques, qui causent moins de dégâts aux mers que les plus gros chalutiers. Elle fait également le commerce de types de poissons moins courants. «Je voulais sevrer les gens de la morue, de l’aiglefin et des crevettes et être en mesure de réduire leur empreinte environnementale», dit-elle.

Bennett dispose désormais de la documentation requise pour les importateurs et exportateurs qui font du commerce avec l’UE (y compris un numéro EORI) et a trouvé un agent des douanes pour aider au dédouanement des marchandises à travers les frontières internationales. «Il a fallu un certain temps pour obtenir des devis et comprendre ce qu’ils peuvent faire pour vous», dit-elle.

Elle aura également besoin d’une certification aux normes sanitaires et alimentaires à partir de janvier.

Bennett est convaincue qu’elle est aussi préparée que possible – et reconnaissante pour le webinaire sur les conseils du gouvernement qui couvre les mesures qu’elle devait prendre.

Elle est également convaincue que ses clients européens continueront d’acheter des types de poissons moins connus des mers britanniques: «Les Belges aiment à peu près tout – de la moue au napoléon – mais pas la roussette.

Bernie de Le Cuona, fondateur, de Le Cuona

(

L’entrepreneur Bernie de Le Cuona a recherché des conseils d’experts et se sent optimiste pour l’avenir

/ de Le Cuona)

«Pour le moment, c’est un défi intéressant», déclare l’entrepreneur Bernie de Le Cuona, photographié, en référence à la fin de la période de transition au Royaume-Uni. «Nous devons être sur nos gardes et même si c’est intimidant, c’est assez excitant.»

Elle a fondé son entreprise de textile de luxe, de Le Cuona, il y a plus de 25 ans, et aujourd’hui, toutes ses marchandises sont fabriquées en Europe. Gardant cela à l’esprit, de Le Cuona a pris des mesures précoces pour s’assurer qu’elle est prête à tout changement après la fin de la période de transition au Royaume-Uni, en particulier en ce qui concerne les droits de douane et le transfert de marchandises vers et depuis son entrepôt de Windsor.

«Quand j’ai réalisé que cela allait arriver, j’ai agi», explique-t-elle. «J’ai obtenu le soutien de certains de nos fournisseurs qui m’ont orienté dans la bonne direction.»

De Le Cuona a également sollicité des conseils d’experts. «Je pense que parler à la Chambre de commerce, puis embaucher un consultant était le meilleur [resources] que nous avons trouvé », dit-elle. De cette façon, elle a trouvé de nouvelles méthodes d’opération pour l’avenir. Par exemple, l’entrepôt douanier peut être utilisé pour retarder les droits et la TVA, et cela signifie que vous n’avez pas non plus à payer pour réexporter vos marchandises.

En conséquence, de Le Cuona se sent optimiste pour l’avenir. «En janvier, nous avons un très gros lancement, puis nous [are] tout au long de 2021. Toutes ces choses sont déjà planifiées et les commandes [have been] mis. Nous ne nous retenons donc pas du tout, et nous sommes convaincus que les choses vont avancer, quoi qu’il en soit.

Pour en savoir plus sur la façon de préparer votre entreprise à quitter l’UE, visitez gov.uk/transition

Cet article fait partie d’un partenariat payant avec le gouvernement britannique