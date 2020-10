Jill (Duggar) Dillard n’est «pas dans les meilleures conditions» avec certains membres de sa famille. L’ancienne star et mari de Counting On, Derick Dillard, a évoqué les rumeurs de longue date selon lesquelles ils seraient séparés des Duggars dans une nouvelle vidéo de questions-réponses publiée sur YouTube mercredi matin, admettant qu’ils espéraient une résolution éventuellement.

«Il y a eu une certaine distanciation là-bas», a déclaré Jill à propos de son côté de la famille. «Nous ne sommes pas dans les meilleurs termes avec certains membres de ma famille. Nous avons eu des désaccords, mais nous travaillons définitivement à la guérison et à la restauration, mais nous devons en quelque sorte prendre un peu de temps et guérir. L’ancienne personnalité de TLC a déclaré que s’il était “difficile” d’avoir une relation plus compliquée avec sa famille, elle prie pour une résolution.

«Nous faisons ce qu’il y a de mieux pour notre famille en ce moment et nous y travaillons, je suppose», a-t-elle expliqué. “Nous prions et faisons confiance à Dieu pour que la chronologie soit la sienne, à quoi cela ressemble et tout. Nous apprécions donc vos prières et nous ne voulons pas entrer dans les détails.”

Jill n’a pas expliqué ce qui l’avait éloignée de sa famille, mais a abordé la sortie de sa famille de Counting On en 2017, ce qui a coïncidé avec les commentaires transphobes que Derick a faits à propos de la star de I Am Jazz Jazz Jennings. “Nous avons quitté la série il y a trois ans parce que fondamentalement nos objectifs familiaux que nous avions pour nous-mêmes ne correspondaient pas à ce que nous avons découvert”, a déclaré Jill. «Nous avons fini par découvrir que nous n’avions pas autant de contrôle sur nos vies que sur le spectacle et tout ce dont nous avions besoin. Nous avons dû prendre la décision à ce moment-là de mettre le spectacle de côté juste pour poursuivre nos propres objectifs.

Le couple, qui sont parents de fils Samuel, 3 ans, et Israël, 5 ans, ont déclaré qu’ils n’avaient pas l’intention de rejoindre leur famille à la télévision, même si les choses étaient réparées dans leur relation personnelle. “Nous ne reviendrons pas sur le spectacle dans les circonstances dans lesquelles nous étions au moment où nous sommes partis”, a déclaré Derick. “C’est-à-dire en tant que famille, nous devons être en mesure de prendre des décisions qui nous permettent de naviguer dans notre vie et d’avoir les informations et le contrôle nécessaires pour savoir si nous pouvons même planifier quoi que ce soit.” Jill a ajouté qu’elle n’avait aucun «regret» d’avoir quitté la série alors que Derick concluait: «Nous avons retrouvé nos vies maintenant».