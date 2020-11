Dame Cressida Dick a déclaré que le Met «mettra tout en œuvre» pour atteindre un objectif de 40% des nouvelles recrues issues de groupes ethniques noirs, asiatiques et minoritaires (BAME) à partir de 2022.

Cela intervient alors que le maire de Londres, Sadiq Khan, a publié un plan d’action pour répondre aux préoccupations concernant l’utilisation des pouvoirs de la police affectant les Londoniens noirs, y compris l’interpellation et la fouille et l’utilisation du Taser.

Il a appelé à un examen immédiat des contrôles routiers de la police dans la capitale et a demandé au Met de lancer un programme pilote d’un an examinant des échantillons pour identifier toute disproportion liée à l’appartenance ethnique.

Le maire Sadiq Khan à l'extérieur de l'hôtel de ville sur la rive sud

Le plan de M. Khan vise également à garantir que les agents ne se fient pas uniquement à l’odeur du cannabis lorsqu’ils décident d’arrêter et de fouiller une personne, ces incidents étant soumis à des «panels de contrôle à l’échelle de Londres».

Les chiffres montrent que les Noirs sont presque quatre fois plus susceptibles d’être arrêtés et fouillés dans la rue que les Blancs de Londres.

Ils sont également six fois plus susceptibles d’être arrêtés dans leur véhicule, selon la mairie.

S’exprimant devant le poste de police de Brixton, dans le sud de Londres, après une patrouille à pied de la zone vendredi après-midi, Dame Cressida a déclaré que le Met travaillait avec M. Khan et était d’accord avec environ 98% de son plan.

Elle a annoncé le retour immédiat de l’obligation de résidence à Londres pour la plupart des nouvelles recrues, ce qui signifie qu’elles devront avoir vécu dans la capitale pendant trois des six dernières années.

“Je pense que c’est bon pour Londres et les Londoniens que le service de police reflète et comprenne Londres”, a-t-elle déclaré.

La commissaire a déclaré qu’elle était “très désolée” que la confiance de la police parmi les communautés noires soit si faible et a admis: “Nous devons faire plus pour montrer aux gens que nous n’avons aucune tolérance au racisme.”

«Il y a plus de 40 000 personnes dans le service de police métropolitaine et j’ai toujours dit que nous ne sommes pas exempts de racisme, que nous ne sommes pas exempts de préjugés ou de discrimination», a-t-elle déclaré.

Cinq policiers font l’objet d’une enquête pour inconduite après avoir été arrêtés alors qu’ils voyageaient avec leur bébé dans l’ouest de Londres en juillet.

Dame Cressida a décrit la mort de M. Floyd, âgé de 46 ans, après qu’un policier s’est agenouillé sur son cou à Minneapolis, Minnesota comme “absolument horrible”, mais a déclaré que la police britannique était “entièrement différente”.

«Je sais que nous devons faire plus pour gagner la confiance de toutes nos communautés.

“Je veux que toutes nos communautés fassent confiance au Met, je veux que le Met soit le service de police le plus fiable au monde”, a-t-elle déclaré.

“Les officiers qui font preuve de racisme sont limogés. C’est ce que nous faisons et ce que nous faisons tout à fait juste.”

Un homme proteste lors d'un rassemblement contre la mort à Minneapolis garde à vue de George Floyd, à La Nouvelle-Orléans, Louisiane

Le Met a déclaré que les nouvelles recrues apprendraient l’histoire de la zone locale qu’elles contrôleront et apprendront l’importance de la “sensibilisation culturelle” pendant la formation aux arrêts et aux fouilles, y compris les “jeux de rôle basés sur des scénarios”.

Scotland Yard a également rétabli l’accès des groupes de surveillance communautaires aux séquences vidéo portées sur le corps.

Cependant, M. Khan a ajouté: “Il faut faire plus, et le sera à travers ce plan d’action, pour reconnaître et traiter correctement l’impact de certaines tactiques policières utilisées de manière disproportionnée sur les Noirs.

<< Cela commence par l'implication des communautés et en veillant à ce qu'elles bénéficient d'une surveillance et d'un contrôle appropriés des interpellations et des fouilles, de l'utilisation des Tasers et du recours à la force, ainsi que de la formation des nouveaux policiers afin qu'ils puissent mieux comprendre le traumatisme que l'utilisation disproportionnée des pouvoirs de police peuvent avoir sur les Londoniens noirs. "