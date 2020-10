“Nous serons des cyborgs!”, Alerte Paty Navidad à la population mondiale | Réforme

L’actrice controversée Paty Navidad a une fois de plus fait sensation sur les réseaux sociaux après avoir assuré que “un saut quantique planétarium »dans l’un de ses messages sur son compte Twitter.

Paty Navidad est dans les premiers numéros des tendances après avoir fait une autre déclaration controversée sur les réseaux sociaux et demandé à ses followers d’être prêts pour un nouvelle ère pour l’humanité.

Il ne fait aucun doute que l’actrice continue de surprendre avec ses déclarations étranges et controversées sur Twitter et a même déchaîné rumeurs que l’actrice pourrait souffrir d’un trouble mental.

Et maintenant, Noël n’a pas seulement défendu que des vaccins contre les coronavirus seraient implantés puces électroniques chez les humains, mais, en plus, il vient d’assurer qu’un saut quantique planétaire est censé se produire.

Nous entamons une nouvelle ère de transhumanisme et d’intelligence artificielle, il y aura un saut quantique planétaire », lit-on dans le tweet.

Je précise également que ces puces seront des nanoparticules qui seront injectées via les vaccins Covid-19 et qui modifieront l’ADN des humains.

Ils introduiront la technologie aux êtres humains grâce à des puces électroniques, les vaccins à nanoparticules d’ARN modifieront l’ADN, ils connecteront des cerveaux à des ordinateurs, nous serons des cyborgs », a-t-il prévenu.

Comme prévu, le commentaire de l’actrice a généré des centaines de moqueries et de critiques de la part des utilisateurs sur les réseaux sociaux, ainsi que des mèmes qui sont rapidement devenus une tendance sur Twitter.

Il est à noter qu’il y a quelques jours à peine, Paty Navidad a surpris tout le monde en révélant qu’elle soutenait l’actuel président des États-Unis, raison pour laquelle elle a été critiquée par de nombreuses personnes, dont Chumel Torres.

La chanteuse a publié une photo dans laquelle elle porte une casquette avec la légende “Make America Great Again”, qui a été un symbole de la course électorale du président américain depuis les dernières élections.

Rendons à nouveau AMERICA génial! # Tru # p2020 # MéxicoPatriotaConTr # mp2020 # LationoaméricaPatriotaConTr # mp2020 “, a écrit Noël à côté de l’image.

Le Sinaloan, Paty Navidad, a assuré que la réélection du chef du pays voisin, les États-Unis, serait la meilleure option.

De cette manière, les utilisateurs des réseaux ont indiqué que la seule chose que Noël recherche est de se faire de la publicité et de susciter la curiosité autour d’elle, même que ce qu’elle cherche est d’obtenir la résidence américaine.

Qu’on le veuille ou non, on est d’accord ou pas. Il est difficile d’accepter et de reconnaître ce qui n’est pas voulu, mais les choses sont telles qu’elles sont. La meilleure chose qui puisse arriver au monde en ce moment, en particulier en Amérique latine et plus encore au Mexique, c’est que # Tr # mp triomphe. Même si ça fait très mal, c’est comme ça. “

Malheureusement, les commentaires de l’actrice de télévision, loin de lui être bénéfiques, l’ont le plus touché, puisqu’elle a non seulement révélé ses opinions sur différents sujets mais aussi sur Covid-19, la religion, entre autres.

Et c’est que la plupart des commentaires qu’elle a émis ont suscité le mécontentement chez les gens, qui l’ont critiquée à plusieurs reprises, puisque Noël a pris des moments dans les sujets qui mènent le plus les tendances à se faire entendre.

D’autre part, Ana Patricia Navidad Lara à l’âge de 17 ans a participé au concours “Señorita Sinaloa”, parvenant plus tard à entrer au Televisa Center for Artistic Education et en 1998, elle a enregistré son premier album, Instantes, dont elle a réussi à vendre plus de cent mille exemplaires.

Il a développé son intérêt pour la musique avant d’agir, influencé principalement par son père, Jesús, qui est considéré comme la voix de son inspiration depuis sa naissance et à l’âge de neuf ans, il a chanté au public pour la première fois dans une école et a fait son débuts professionnels.

Cela peut vous intéresser: après avoir été infecté, Platanito demande d’ignorer Paty Navidad