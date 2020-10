La fille de Brett Young, Presley Elizabeth, a eu un an cette semaine, et le fier papa a partagé un post sur Instagram jeudi pour commémorer le grand jour de sa petite fille. Young a posté une photo de Presley appréciant ce qui semblait être une gaufre d’anniversaire alors qu’elle était assise sur une chaise haute, un chapeau de fête rose scintillant sur la tête qui disait “1”.

“Ma douce petite Dame! Je n’arrive pas à croire que tu as déjà 1!” Young a écrit. “Cette année a été l’année la plus incroyable et la plus changeante de nos vies et nous nous pincons continuellement quand nous pensons à combien nous vous aimons et à quel point nous sommes bénis d’être votre maman et votre papa. Vous avez une si belle, gentille et douce esprit et vous apportez plus de joie dans nos vies que vous ne le saurez jamais. Merci d’avoir tout rendu un peu plus beau et spécial. Nous vous aimons de tout cœur et vous serez à jamais notre petit Sweet P! Heureux anniversaire, bébé ange! “

Le chanteur a noté que si l’anniversaire de Presley était mercredi, son message est venu jeudi parce que lui et sa femme, Taylor, voulaient passer la journée dans l’instant avec leur fille. “(Ce message est un jour en retard parce que nous voulions qu’hier soit une journée passée au moment où tout l’accent était mis sur vous”, a-t-il conclu. “Vous obtenez un mois d’anniversaire comme votre maman de toute façon. Hehe).”

Comme tous les artistes, Young a quitté la route cette année en raison de la pandémie de coronavirus, et bien qu’il lui ait été difficile de ne pas pouvoir voir ses fans en personne, il a pu être à la maison pendant tous les moments marquants de Presley pendant sa première année de vie.

“J’ai eu l’occasion de voir beaucoup de premières et d’entendre beaucoup de premières avec ma fille, car pendant la foire d’été et la saison des festivals, alors que j’étais parti quatre jours par semaine, j’étais à la maison”, a-t-il récemment déclaré à PopCulture. com et autres points de vente. “Je l’ai entendue dire” Papa “pour la première fois. J’étais là pour ça … Il y a eu beaucoup de choses que je n’ai pas eu à manquer et que j’aurais certainement ratées si nous étions à capacité normale. “

Il a ajouté: “Vous devez vous battre pour chercher la lueur d’espoir, mais il y en a une poignée si vous êtes prêt à les chercher.”