Nouveau cabaret! Noelia décrète en body noir aura déjà le cinquième | Instagram

D’origine portoricaine le chanteur, mannequin, actrice et femme d’affaires Noelia a partagé une vidéo discrète dont il a décrété qu’elle deviendrait son prochain cabaret, ce qu’il a fait dans son propre style montrant ses charmes tout en montrant un minuscule body noir, l’actualité ne pouvait pas passer inaperçue avec une vidéo aussi saisissante.

La chanteuse et interprète de “Candela” est en effet ce qui est décrit dans les paroles de sa chanson, la chanteuse depuis 20 ans qui captive ses fans avec sa silhouette en plus de ses chansons qui sont peu à peu devenues des icônes du monde. l’amour et la sexualité, notamment au Mexique, où il a commencé à connaître le plus de succès et où il a investi dans plusieurs de ses entreprises, en plus d’avoir aidé pendant la quarantaine dans cette pandémie.

Noelia a trouvé le moyen fascinant d’équilibrer tout dans sa vie, à la fois personnellement et professionnellement, en raison des réalisations constantes qu’elle a récoltées au cours des derniers mois malgré le fait de se trouver enfermée, la belle entrepreneuse a trouvé un moyen rester stagnant.

Heureusement, elle a les moyens de ne pas rester immobile et de créer et produire de plus en plus de projets, chacun de ceux qu’elle a lancés est devenu un tel succès qu’elle a pensé à ouvrir plus de succursales comme mentionné dans sa publication, non Ce n’est que parce qu’elle en est la propriétaire, mais à cause du service qui doit sûrement être fourni en plus des spectacles dont les participants peuvent profiter chaque jour.

Cet endroit sera le mien aussi, alors j’ai décrété et demandé à l’Univers et maintenant, attendez de le remodeler et de l’ouvrir dans quelques mois. Noelia’s Cabaret # 5 @noeliascabaret “, a commencé par sa description.

Chacune des réalisations et des avancées que Noelia parvient à avoir dans sa vie tente immédiatement de les partager avec ses followers, qui sont enthousiasmés par chacune de ses publications.

Dans la vidéo, vous pouvez voir Noelia assise dans sa voiture de luxe montrant ce qui sera à l’avenir son nouveau cabaret, le cinquième à dire la vérité, tandis qu’elle le fait, elle montre certains de ses charmes en passant la caméra sur certaines parties de son corps.

SI VOUS VOULEZ VOIR LA VIDÉO CLIQUEZ ICI.

Noelia ne regrette pas d’avoir montré ses charmes et sa silhouette à ses fans, pour cela elle a également décidé d’ouvrir un compte dans OnlyFans où vous pourrez profiter du contenu qu’elle partage pour les personnes qui sont abonnées à la page.

Suivez-nous sur Facebook et obtenez plus de Show News!

Comme elle, d’autres personnalités d’Internet et d’Hollywood ont décidé d’entrer dans cette nouvelle modalité pour obtenir de l’argent en échange d’être naturel, dans certains cas il peut ne pas en être ainsi dans tous les comptes OnlyFans.

Il est temps de se développer pour l’avenir, les temps de crise sont déjà mauvais, alors dans la destruction, vous pouvez voir le rayon de lumière même aussi sombre qu’il est et vous pouvez transformer ce petit rayon de lumière en opportunités, seulement si vous perdez le peur d’oser faire ce que personne ne ferait », conclut Noelia.

Sûrement avec ce nouveau projet à développer, vous serez de plus en plus proche d’entrer à la Bourse de New York, ce qui en fait a été votre objectif depuis le début grâce à votre persévérance et votre dévouement, partagez bientôt l’actualité de votre incursion, ainsi qu’elle l’a fait avec ses reconnaissances et ses nouveaux projets.

Sans aucun doute Noelia Il va loin depuis qu’il a commencé à transformer sa vie et à s’aventurer dans le monde des affaires.

À lire aussi: Révélez Noelia qui elle est vraiment tout en montrant sa silhouette!