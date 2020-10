Nouveau moteur de recherche d’autocollants WhatsApp, nous vous expliquons comment l’utiliser | Pixabay

Il y a eu de nombreuses mises à jour qui WhatsApp Il nous a intégrés dans l’application au cours de cette année, mais sans aucun doute, ce nouveau sera l’un des favoris de beaucoup, car il a maintenant ajouté un nouveau moteur de recherche pour les autocollants, ce que beaucoup réclamaient.

Cette fois, nous allons expliquer étape par étape comment tester et utiliser le nouveau recherche d’autocollants WhatsApp, une nouvelle fonctionnalité incroyable que l’application de messagerie a commencé à expérimenter dans sa version bêta.

Il est à noter que les versions bêta de WhatsApp Dans le système d’exploitation iOS, ils n’ont pas d’espace pour les nouveaux participants, vous ne pouvez donc essayer la fonction que si vous avez Android.

La première chose à faire est de télécharger le bêta WhatsApp sur votre appareil mobile, car c’est l’essentiel pour que vous puissiez commencer à l’utiliser, tandis que sur iOS, vous devez utiliser ce lien Testflight, bien qu’il n’y ait généralement jamais d’emplacements gratuits car ils sont des bêtas limités.

Sur Android, vous devez vous rendre sur la page de play.google.com/apps/testing/com.whatsapp, et y cliquer sur le bouton Devenir testeur qui apparaît à l’écran pour vous inscrire.

Une fois inscrit à la communauté des bêta-testeurs de WhatsApp, vous pouvez désormais accéder à leurs versions d’essai.

Pour ce faire, vous devez télécharger l’application bêta WhatsApp que vous trouverez dans Google Play et là, vous verrez que vous pouvez maintenant voir le mot bêta entre parenthèses, et que vous pouvez mettre à jour l’application si vous l’avez installée.

Plus tard, vous devez cliquer sur le bouton Mettre à jour, et la version bêta sera installée au-dessus de l’application normale et si vous ne l’avez pas installée, appuyez sur le bouton Installer.

Maintenant, entrez WhatsApp Dans la conversation où vous souhaitez utiliser le moteur de recherche d’autocollants et là, la première chose à faire est de cliquer sur l’icône des autocollants sur le côté gauche de la barre d’écriture.

Ensuite, un écran s’ouvrira dans lequel vous verrez une liste avec tous vos autocollants et ici, au début, vous verrez différents onglets avec des catégories et vous pourrez rechercher un type de sentiment et les autocollants correspondants.

Et dans cette même fenêtre, en haut de l’ensemble vous avez le champ de recherche et dans ce champ vous pouvez écrire ce que vous aimez, et WhatsApp Il vous montrera les autocollants liés au mot que vous avez écrit.

Gardez à l’esprit que le moteur de recherche fonctionne uniquement avec les autocollants que vous avez installés dans l’application WhatsApp sur votre appareil.

D’autre part, il y a quelques jours, nous vous avons fait savoir que WhatsApp prendra une mesure sur votre compte dans laquelle il peut vous affecter et vous bloquer pour toujours.

L’application de messagerie prendra certaines mesures drastiques sur certains utilisateurs, donc si vous faites partie de ceux qui utilisent WhatsApp pour envoyer des messages tels que du texte, des photos, des vidéos, des GIF, des autocollants, des autocollants animés et même passer des appels et des appels vidéo, alors vous devriez lire ceci.

Le but de cette décision est que tout le monde soit respecté au sein de l’application et que la personne qui enfreint ses règles sera bloquée à vie et son numéro ne pourra plus adhérer. WhatsApp.

La vérité est que c’est sans aucun doute une bonne chose pour tous les utilisateurs, car cela évitera une mauvaise utilisation de l’application, et ce pourrait être les raisons pour lesquelles votre compte est bloqué:

Fausse promotions Rumeurs Écrivez Amen et envoyez-le à plus de personnes WhatsApp ne fermera jamais les groupes WhatsApp

Si vous voulez en savoir encore plus à ce sujet, nous vous laisserons en pièce jointe la note que Show News a rédigée pour vous, car de cette façon vous pourrez savoir complètement ce que vous devez éviter pour ne pas tomber dans la restriction de l’application.

