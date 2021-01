Si vous espériez voir un nouvel épisode de Saturday Night Live ce soir, vous n’aurez pas de chance. Au lieu de diffuser un nouvel épisode, la série de sketchs comiques diffusera l’épisode hébergé par John Mulaney qui a été créé le 31 octobre. SNL n’a pas encore révélé quand ils reviendront à la production de nouveaux épisodes.

L’épisode de SNL à la façade de Mulaney a été diffusé à Halloween et a vu The Strokes comme l’invité musical. L’épisode a marqué la quatrième fois du comédien en tant qu’hôte après son temps en tant qu’écrivain pour la série. Après avoir travaillé comme écrivain sur SNL de 2008 à 2012, Mulaney a animé le spectacle en avril 2018, mars 2019, février 2020 et, plus récemment, le 31 octobre 2020. En ce qui concerne The Strokes, ils se sont déjà produits sur SNL en janvier 2002, janvier 2006 et mars 2011. Ils devaient initialement se produire dans un épisode qui devait être diffusé en avril 2020, mais en raison de la pandémie de coronavirus, leur apparition a été annulée car l’émission a été déplacée vers un format «à la maison» pour le reste de la saison.

La diffusion du dernier séjour d’hébergement SNL de Mulaney sera diffusée quelques jours après l’annonce de son entrée en cure de désintoxication pour toxicomanie. Selon Page Six, une source proche du comédien a déclaré qu’il était entré en cure de désintoxication pour alcoolisme et dépendance à la cocaïne. Mulaney a souvent plaisanté sur sa sobriété et son passé avec dépendance dans ses routines de comédie stand-up. Il serait devenu sobre pour la première fois à 23 ans. L’homme de 38 ans serait en train de se faire soigner dans un centre de désintoxication en Pennsylvanie pour un séjour de 60 jours. La source a partagé que la lutte de Mulaney contre la toxicomanie l’avait troublé au cours de la pandémie COVID-19. (Mulaney a révélé début décembre qu’il avait accepté un poste de rédacteur pour l’émission de fin de soirée de Seth Meyers pour le bien de sa santé mentale.) Cependant, ils n’ont pas partagé de détails spécifiques sur la rechute de Mulaney.

“Les amis et la famille de John sont heureux qu’il reçoive enfin de l’aide et se concentre sur sa santé”, a déclaré l’initié à Page Six. “Ses fans savent qu’il a lutté dans le passé avec sobriété; il en a parlé ouvertement. Malheureusement, il a de nouveau lutté pendant la pandémie.” Ils ont ajouté: “Il est d’accord avec sa guérison, il ne se bat pas contre la réadaptation.” Les représentants de Mulaney ont été contactés pour commenter ce rapport, mais ils ont refusé de commenter.